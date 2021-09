El blues de Chicago suena en Alicante

Como ya es tradicional en esta cita para los amantes del blues, el plato fuerte es la actuación de un artista internacional afroamericano de largo recorrido -como lo fue Billy Branch o Velma Powell en ediciones anteriores- que en este caso son dos: desde Chicago, el guitarrista John Primer, una leyenda musical que ha tocado con gigantes como Willie Dixon, Muddy Waters o Magic Slim, quien estará acompañado a la armónica por el músico de Boston Keith Dunn, fundador también del sello discográfico DeeTone Records. Juntos brindarán al público An eveningn with the real blues (Una noche con el verdadero blues) el próximo 17 de octubre en el Teatro Principal de Alicante, como broche de oro del festival, fruto de la colaboración con el promotor Testi Tajada. Las entradas, de 15 a 20 euros, están a la venta en instanticket.

Desde la organización apuntan que John Primer es uno de los mayores exponentes actuales del blues de Chicago. Su aprendizaje en Maxwell Street y su residencia como músico de sesión en salas célebres como Theresa's le han llevado a ser considerado una leyenda viva. Ha grabado más de 87 álbumes, 17 de ellos propios. Dos veces nominado a los Grammy, ha sido incluido en el Salón de la Fama del Blues de Chicago, y recibido el Muddy Award, el Blues Music Award, y el Blues Blast Awards, entre otros reconocimientos.

Keith Dunn es un músico de Boston que actualmente vive en Rotterdam. Ha trabajado con Jimmy Rogers y con Hubert Sumlin. Su forma melódica y percusiva de tocar la armónica está arraigada en la tradición del blues, pero con la mente abierta en la improvisación.

Pero antes del plato fuerte, las actividades del festival comienzan mañana y el viernes con una conferencia y una exposición en Fnac Alicante, y después se trasladan a L’Alfàs el siguiente sábado, 9 de octubre, con una jornada de blues en el local Mister Ringo, entre las 12 y las 24 horas. Allí habrá concierto de la banda alicantina Medicine Man, una jam session de la SBA Blues Ensemble, menú con platos típicos de la cocina cajún, natural de Lousiana, exposición virtual y proyecciones. El acceso es gratuito con reserva previa (más información en la web de la SBA).

El 16 de octubre será Eugenio Moirón, fundador de la Sociedad de Blues de Madrid y director del programa Blanco y negro en Radio Carcoma, quien ofrezca una charla sobre el mundo de la radio y el blues, en Fnac Alicante.

La Sociedad de Blues de Alicante, que en anteriores ediciones ha celebrado más conciertos en Las Cigarreras, ha tenido que sortear este año la incertidumbre para «no dejar dos años sin festival» y agradece la confianza del Teatro Principal y de otras entidades privadas para mantener este encuentro con la música, recuperado en 2018, que no se había vuelto a celebrar desde 1986 en Alicante. La organización optó este año a las ayudas a proyectos culturales de la Concejalía de Cultura, sin éxito. «Aunque organicemos el festival desde 2018, no se considera de interés cultural para la ciudad», lamentan desde SBA, asociación creada en 2014 y con medio centenar de socios.