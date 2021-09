«Evolucionamos hacia sonidos electrónicos de forma natural»

En Salto al color han apostado por un sonido muy distinto al que llevábamos escuchando en discos anteriores, sobre todo por su punto electrónico. ¿Por qué este cambio de aires?

Antes habíamos hecho algún coqueteo con la electrónica pero esta vez no son solo pinceladas sino que es algo que vertebra todo el disco y se hace mucho más patente. Durante los últimos años estuve haciendo mis pinitos como DJ por diversión y eso hizo que esté evolucionando hacia sonidos más electrónicos de manera natural.

La canción Nuestro tiempo finaliza «parece que es el fin y solo es el comienzo». Ahora que parece que hay una luz al final del túnel pandémico, ¿se encuentran en ese punto vital de reinicio?

Exactamente. Durante el confinamiento no me sentí nada creativa porque no era una situación inspiradora en absoluto, sino angustiosa, pero cuando pasó ese momento de encierro en casa han empezado a salir muchas canciones y sonidos que son una vuelta a la parte más orgánica de nosotros.

Cuando comenzó la pandemia, ¿tuvieron miedo del futuro o lo afrontaron con esperanza ciega?

No sabíamos si podríamos volver a subir a un escenario, congregar gente para ver un espectáculo, y hubo momentos un poco oscuros de mucha incertidumbre y miedo de lo que le pueda pasar a tu familia y amigos. Cuando se abrió esa oscuridad, lo vivimos con gran alegría. Recuerdo que en los primeros conciertos que reanudamos y hasta el día de hoy me sigo emocionando mucho con las primeras canciones y hay momentos del concierto en que se me agarra esa emoción a la garganta y casi me impide cantar.

¿Qué permanece intacto del Amaral que lanzó Estrella de Mar al dúo que hoy gira con Salto al color?

Nosotros nos sentimos prácticamente igual, desde fuera se ve más la evolución que desde dentro. El sentimiento es el mismo con nuestras carencias pero también aprendizajes después de varios discos, ahora se disfruta todo mucho más y te lo tomas todo con más relajación. A pesar de los años, el cosquilleo de antes de salir al escenario, las ganas de mejorar, de aprender y de componer canciones sin quedarnos nunca satisfechos se mantienen.

El disco habla de olvidar, de dejar atrás el pasado y, sobre todo, de decir adiós. ¿Han tenido que despedirse de muchas cosas en el último año?

Nosotros y creo que casi todo el mundo. A mí me sorprende mucho al escuchar el disco que parecía que estuviera compuesto después de la pandemia, como si estuviéramos hablando de todo lo que iba a suceder. No me quiero poner mística [se ríe], pero es algo muy curioso y misterioso, porque parece una premonición del futuro.