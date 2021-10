Los «años oscuros» de Canal 9, vistos con ironía y nostalgia hacia sus iconos

«Babalà», «Tómbola», «Tela marinera», «Parle vosté, calle vosté», «Bola de drac», «Senyor Retor», «L’Alqueria Blanca»... y Carolina Ferre, siempre omnipresente, como un punto de luz en la predominante oscuridad de los últimos años de Canal 9. Así veía a la presentadora de Cocentaina Alfons Pérez «Blüe», vocalista del grupo de rap castellonense Malparlat, y así ha querido plasmarlo en una canción. Una visión ácida sobre la desaparecida televisión autonómica, pero con un punto de ironía y una mirada nostálgica hacia sus principales iconos.

Ayer se dio a conocer el videoclip del tema, titulado, cómo no, «Carolina», y protagonizado por la propia comunicadora alicantina. Con un estilismo propio de la década de 2000, en él se rememoran decorados de algunos programas de esa época de Canal 9, como los que presentó Ferre. La canción va dando pinceladas sobre los a veces polémicos contenidos de la televisión y su controvertido papel de la televisión en ese tiempo en cuestiones sobre los casos de corrupción. Alfons Blüe explica que «quería hablar de mi generación [nació en 1991], del contexto sociopolítico en el que crecimos, cosas que ves ahora en la distancia y te sorprenden». Un momento, añade, en el que «no se valoraba tanto el valenciano, a nuestros artistas y a la mujer, y lo que se decía en televisión era irrefutable».

En ese panorama, Carolina Ferre «resultaba ser un punto de luz que lo iluminaba todo» con su estilo espontáneo, dibujando un perfil distinto al de la mayoría de rostros de la pantalla. «Era una ‘influencer’ cuando ese concepto no existía». Y valora su «capacidad de adaptación» al convertirse en una de las caras más populares de À Punt, ahora simultaneando dos programas, «Atrapa’m si pots»y «Tresors amb història».

Por su parte, la presentadora señala que no dudó en colaborar en el videoclip cuando Blüe se lo ofreció, porque «me emocioné mucho, no sabía el nivel de admiración que él me tenía, ni que había marcado la infancia y adolescencia de gente joven de ahora». Ferre agradece mucho el hecho de ser reconocida como «una de las caras de la cadena» por su simpatía «y que esa sonrisa acompañe a la gente», pero añade con humor que «espero no llegar a ser un icono o un referente, no tener tanta presión».