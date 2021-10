La mirada cómica

Mucha tontería

Teatro Principal de Alicante

** ½

Creador e intérprete: Berto Romero

Guitarrista: Iván Lagarto

Esto mismo, con mínimas diferencias, se vio en enero de 2020. Los numerosos jóvenes y cómplices espectadores le aclaman y corean su nombre. Uno de esos monólogos cómicos en los que se interactúa con el público y donde el comediante expresa su particular forma de pensar y de enfocar la realidad cotidiana, burlándose de las costumbres y de sí mismo.

Berto Romero lleva gafas incorporadas como modo de ejercer un personaje que recuerda a Woody Allen por determinadas maneras. Casi está uno viendo a su querido compañero Buenafuente. Además, nos viene a la memoria Pepe Rubianes cuando Berto saca cierta dosis de acidez con mayor o menor fortuna. Y funciona el buen rollo entre él y el público. «La élite económica e intelectual de Alicante», afirma.

Piensa que si tanta gente acude a verle será por algo. Que si las expectativas no se cumplen, la culpa será de los asistentes, no suya. Los aires de seriedad ironizan y exponen algunas reflexiones, aunque no siempre con todo el acierto en «Mucha tontería». Una mirada que conduce a la comicidad.

Amplia posibilidades y canta algunos temas con el guitarrista Iván Lagarto. Uno de ellos a ritmo de rap sobre la rutina diaria, y se come un bocata porque es la hora de tomar algo para no desfallecer. Así, en el recuerdo nos queda el número de la manzana que peló y se comió Tony Leblanc en un programa de la tele de los años 70.

El diseño de iluminación está mucho más elaborado que en parecidas circunstancias teatrales. Toca el asunto de ir al gimnasio y el desgaste que eso supone con el fin de evitar desgastarse. La capacidad de observación extrae el lado ridículo de las cosas. Las incongruencias se descubren. Y Berto se desmarca con la lógica de los mecanismos del humor.

Imaginen a Cristo sin pelo, o el manido recurso del sexo y más «tonterías». El sinsentido prospera frente a la búsqueda del sentido. El cómico agradece el completo aforo en el Principal de Alicante, pero esto no significa que los amantes de la «stand up comedy» vayan a ver otro tipo de obras.