La niña alicantina que se codea con Paz Vega y Raúl Arévalo

«Desde la prueba de casting, nos dimos cuenta que era una niña distinta al resto, en su comportamiento, y en lo en serio que se tomó las diferentes pruebas que tuvo que superar», señala el director del largometraje, quien apostó desde un principio, sin margen de dudas, por la participación de esta pequeña en su segunda película.

«Fue una película muy complicada de grabar porque contiene escenas que pueden asustar a los pequeños», relata Mónica, la madre de Daniela. Sin embargo, esta pequeña, pero a la vez gran, actriz se desenvolvió a la perfección durante todo el rodaje, dejando sin palabras a los grandes actores que forman parte del elenco. «Estaban todos alucinados con la actuación de la pequeña, se portó de una manera impecable», comenta la madre. Algo que también suscribe el propio director, quien afirma que «si Daniela cabe en otro de mis proyectos, sin duda alguna contaré con ella».

Así es como esta joven alicantina, con tan solo ocho años, ha descubierto cuál es su pasión y su vocación. «Cuando grabé la película sentí una felicidad que nunca había sentido», cuenta Daniela. La duración del rodaje fue de mes y medio, momento en el que la joven, junto a su familia, se desplazó a València para poder llevar a cabo el trabajo. «Estar allí, conocer a todos los actores y hacer familia tras un año tan duro marcado por la pandemia fue como darle vida a mi pequeña», cuenta la madre de la actriz.

Pese a la dureza de los rodajes cinematográficos en los que no se descansa y no son aptos para cualquier público, Daniela llevó a cabo un trabajo impecable, según cuentan los propios productores y actores que forman parte del reparto. «No hubo que repetir ni una sola toma con ella, es absolutamente especial», relatan. Iñaki Sánchez también quiso apuntar la disciplina intrínseca que vio en la joven. «Aparte de su fotogenia, que habla por sí sola, era llamativa su velocidad a la hora de entender y la comprensión rápida y adaptación a todas las notas de dirección que le daba continuamente. Y no quiero olvidarme de su disciplina en el set, tan importante para llevar a cabo el rodaje con la concentración necesaria», recalca.

Su madre, Mónica, la prepara para el futuro, advirtiéndole de que debe apostar por su vocación pero también tener un plan B. «Ella sabe lo que es ser actriz, lo ha probado y le gusta, pero tras hablar con ella le hemos dejado claro que es un trabajo difícil y debe estudiar y formarse para poder tener un buen futuro», asegura la progenitora. Quien a su vez denuncia la falta de promoción en nuestra tierra con respecto a jóvenes talentos y patrimonio cultural. «Alicante también puede protagonizar una película porque este lugar es especial», afirma.

A su corta edad, memoriza lo que luego repasa con su coach al pasar texto antes de rodar, sabe mimetizarse con cualquier personaje y es capaz de plasmarlo sea la trama que sea. En su Instagram, gestionado por su madre, @Daniela__casas_, se dedica a hacer monólogos dignos de una actriz consolidada. Natural, espontánea y ocurrente esta niña no deja indiferente a nadie.

Daniela solo tiene palabras de agradecimiento ante la oportunidad que le dieron el pasado mes de octubre, participando en «El Lodo». «Tengo muchísimas ganas de volver a grabar cine, todos los días pienso en ello», asegura la pequeña.

Por su parte, la pequeña actriz alicantina no es la primera vez que se codea con famosos españoles. Protagonizó también un videoclip junto al gran, y consolidado, músico, Sergio Dalma el pasado mes de agosto, que verá a la luz en los próximos meses.

También es la imagen de distintas campañas publicitarias sobre moda infantil. La última siendo concretamente la imagen de una de las marcas ópticas más conocidas a nivel nacional.

El Lodo, el thriller valenciano

El Lodo es el segundo largometraje de Iñaki Sánchez, quien eligió la Albufera de València como cuarta protagonista de este thriller de personajes «lastrados por su pasado». Tras más de seis años invertidos en la preparación del guión, el film unirá en una «dura y complicada» historia la crisis de una pareja y el derrumbe de un espacio protegido.

La película será la encargada de inaugurar la 36º edición de la Mostra del Cine de València el próximo 15 de octubre y será la representación española en la competición internacional, optando a la Palmera de Oro y de Plata.

Llegará a los cines de toda España el 29 de octubre.