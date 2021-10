El arte elegante de Frutos María

En la obra de Frutos María no hay discursos ni mensajes, solo el placer de la creación, el uso de materiales naturales y la búsqueda de la originalidad en cada creación. «Yo disfruto del arte -afirma este burgalés de 61 años afincado desde hace décadas en Alicante-, disfruto creando, no sigo ese camino de muchos artistas de hacer siempre lo mismo, me aburre, tengo que estar constantemente innovando, investigando, haciendo cosas distintas», explica ante la exposición que inaugura mañana (20 horas) en el Club INFORMACIÓN, Sobre mi manto, comisariada por Aramis López.

El manto es el tapiz/alfombra de su taller sobre el que el escultor ha trabajado los últimos años, repleto de restos de soldaduras, líquidos, manchas de trabajo, huellas y que ocupa el centro de la sala. «De los deshechos de un artista también puede salir arte», sostiene. A su alrededor, una quincena de sus obras más íntimas: unas pocas esculturas en hierro, otras de madera, alguna cerámica y cuadros compuestos con maderas que han permanecido años en el mar, recubiertas de arenas, pigmentos, redes y resinas naturales, materiales sostenibles con los que siempre ha trabajado. La muestra es un pequeño universo de la amplia creatividad del escultor en la que se adivina una tendencia a la ampliación de formatos. «Cada vez que hago más exposiciones me gusta más la sencillez, el no recargar es más elegante, y el espectador se centra más», explica sobre cierto minimalismo presente en Sobre el manto. «Si hay algún mensaje, no lo debo decir. No me gusta hablar de mi obra, yo soy un creador, luego están los críticos», subraya.

La exposición permanecerá abierta hasta el 1 de diciembre.