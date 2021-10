El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha organizado las I Jornadas ComunicALC para analizar los nuevos formatos de comunicación cultural surgidos con el avance la digitalización. La cita será los días 15 y 22 de octubre, en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), de 17:00 a 20:00 horas, iniciando así también una interesante colaboración con el museo.

Estas jornadas, pioneras en la temática se dividen en dos sesiones: en una se abordarán los formatos y plataformas de ámbito más local o regional, denominada Glocal, y en la otra, denominada Global, se tratarán las de ámbito más general. Profesionales del sector hablarán del nuevo e imparable camino que ha iniciado la comunicación cultural impulsada por la era de la digitalización.

Glocal, que se celebrará el viernes 15 de octubre, contará con la ponente Aurea Ortiz Vileta, profesora de Historia del Cine de la Universitat de València y técnica del departamento de programación de la Filmoteca Valenciana. Sus temas de investigación incluyen la relación del cine y las artes y la representación de las mujeres las artes plásticas y el cine. Actualmente forma parte del equipo del podcast Laboratorio de Investigación de Series en Podium Podcast y es codirectora de LABdeseries, festival de series de València.

La mesa de debate estará formada por Carlos Pérez de Ziriza, crítico de música pop y rock desde hace algunos años en medios como El País, Mondosonoro, Efe Eme o Cartelera Turia; Carlos Navas, profesor de la UMH y coeditor de la revista Fuera de Serie, y Marisol Salanova, crítica de arte del diario ABC, comisaria de exposiciones y art consultant.

La segunda sesión será el 22 de octubre y la mesa de debate estará formada por Santi Carrillo, director de la revista Rockdelux, Pampa García Molina, redactora jefa de la Agencia SINC de la Fecty y especialista de comunicación científica, y Elisa García McCausland, periodista e investigadora especializada en cultura popular.

El ponente final de la jornada será Jordi Carrión, doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y codirector del Máster en Creación Literaria de la UPF-BSM (junto con José María Micó). Carrión publica regularmente en diversos medios, entre ellos en la sección de opinión en español de The New York Times y en La Vanguardia. Además, es autor de las novelas Los muertos (2010), Los huérfanos (2014), Los turistas (2015) y Los difuntos (2015); y de varios libros de no ficción, entre los que destacan Australia. Un viaje (2008), Teleshakespeare (2011), Librerías (2013), Barcelona. Libro de los pasajes (2017), Contra Amazon (2019) y Lo viral (2020).

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, ha manifestado que “en el contexto digital en el que estamos, es fundamental abordar las nuevas formas y canales en los que la cultura puede llegar a un público mucho más amplio, con especial interés en alcanzar y motivar la participación de las generaciones más jóvenes”.

Ambas mesas de debate estarán moderadas por el crítico cultural Eduard Aguilar. Para asistir a esta actividad es necesario inscribirse y se podrán seguir a través de streaming en los perfiles de las redes sociales del IAC Gil-Albert.