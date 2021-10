Un musical alicantino para el Museo de las Ciencias

Ramona y Cajal es el título de este musical en el que Mira combina divulgación científica y teatro. Una manzana canta el rap de la relatividad, Einstein también rapea sobre los secretos del espacio y del tiempo, aparece Darwin y hay un lugar para Stephen Hawking. Todo ello a través de música, vídeo, animaciones y efectos. «Es la historia de dos jóvenes que durante una noche en un museo viven un sinfín de aventuras relacionadas con los científicos y científicas más importantes», asegura el dramaturgo y director alicantino.

La producción, realizada en colaboración con el máster en Arte Dramático Aplicado de la Universidad de Alicante y coordinada por su director académico, John Sanderson, se ha realizado con el objetivo de que se ofrezca en el Museo de las Ciencias de forma permanente.

«Es una obra para público familiar, con la que se pretende llegar a los niños, pero también que los adultos se lo pasen bien y más que aprendan lo que decimos que tomen conciencia del compromiso con la ciencia, la invisibilidad de las mujeres en este campo y el amor por la investigación, para que te cambie un poco la mirada del mundo», apunta.

Para Juan Luis Mira es destacable que la producción al final sea un 80 por ciento alicantina. «Yo me presenté y gustó la idea, en concurso también eligieron a la empresa de iluminación y sonido, igual que las animaciones y el vídeo... Que de repente una cosa tan potente que se hace por primera vez en España sea de la provincia demuestra el nivel que tenemos aquí, que Alicante tiene un gran potencial aunque a veces no se valore». Por muchas circunstancias, asegura, «ha sido así». Solo el elenco no es alicantino, «aunque sí una de las actrices».

En principio serán dos los pases que ser realicen cada día de este musical, que tiene una duración de 50 minutos. «El teatro se combina con proyecciones y animaciones, es un espectáculo bastante desarrollado», asegura John Sanderson. «Se trata de que forme parte de la experiencia de la visita al museo y algo así no ha ocurrido antes».

Además, el responsable de la producción destaca que además de hablar de ciencia en la función, «se hace uso de la tecnología para su desarrollo». Y destaca como Stephen Hawking está interpretado por una silla de ruedas «que se mueve sola por el escenario».

El proyecto comenzó a caminar hace tres años, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha podido llevar a cabo y preparar para su estreno. Tras seleccionar la propuesta de Juan Luis Mira y los equipos, hubo que reformar uno de los espacios cerrados dentro del museo para que albergue esta obra. Los ensayos comenzaron hace un par de meses y ahora es cuando toca enfrentarse al público para ver su reacción. «Empezamos las funciones con público ahora para ir probando, además son dos equipos de actores y hay que ajustarlo todo bien», afirma Juan Luis Mira, a la espera del gran estreno que tendrá lugar el día 25.