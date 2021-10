«Los flamencos somos pioneros de muchas cosas en este país»

¿Cree que Alicante es una ciudad flamenca?

Alicante es ciudad flamenca cien por cien. Desde que empecé jovencito tenía a Alicante como un sitio muy flamenco. Es una ciudad con mucho arraigo flamenco.

Flamenco es también el título del concierto que dará mañana en Alicante. ¿Qué va a ofrecer y con quién?

Es un concierto de flamenco íntimo. Voy con la guitarra de Antonio Higuero y creo que vamos a estar muy a gusto ahí. Haremos un repaso por todos los palos, alegrías, soleás, seguiriyas, malagueñas y lo que pida el público. El público es el que manda. Lo que yo siempre hago es la tradición, el principio, nuestras raíces. La música de raíz es eterna, no se va a perder nunca, pero por si acaso...

¿Había ganas de volver a los escenarios?

Pues muchas, muchísimas. La verdad es que hemos pasado un tiempo que al principio nos vino bien, pero ya después echábamos de menos los escenarios, la carretera… Al principio lo hemos vivido con nuestras familias, nuestros niños, pero luego se hacía muy largo aunque hemos estado trabajando dentro de casa.

Supongo que para el público del flamenco resulta difícil asistir a un concierto con mascarilla, sentado, sin poder tocarse.

Bueno, es incómodo, pero el público se está comportando de diez y los organizadores lo están haciendo todo muy bien. De hecho, no ha habido ni un problema del bicho este malo en un concierto nuestro. Todos los que están ahí organizando lo están haciendo con una gran dignidad. He estado en conciertos este verano y qué maravilla. Los pobres míos cantaban algo con las mascarillas puestas, pero la verdad es que ellos tienen tantas ganas de estar en un concierto que eso lo superan.

Y también será complicado para quien está sobre el escenario al ver a toda la gente en esas circunstancias.

Eso no tiene precio porque te fijas en los ojos de las personas y ves esa luz de alegría de querer estar, de poder compartir, de quererte decir muchas cosas. Eso es una de las maravillas del mundo, que el público, la afición, cuando ahora va a un concierto lo vive de una manera, yo creo que con más ímpetu, valorándolo más. Nos hemos dado cuenta de muchas cosas y ahora estamos dando valor a poder estar juntos. Eso de no poder darte un abrazo es que no te lo crees, es muy fuerte. Parece de ciencia ficción. Ahora los aforos están subiendo, vamos a ver si ya volvemos a la normalidad en 2022.

Usted ha llevado el flamenco al Teatro Real, es miembro de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, Premio Masters of Mediterranean Music del Mediterranean Music Institute (MMI) de Berklee College of Music, este arte ya ha entrado en la universidad y es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿El flamenco ocupa ya el lugar que merece?

Bueno yo creo que el flamenco tiene el lugar que le corresponde pero no desde que lo hicieron Patrimonio de la Humanidad, desde antes, lo ha sido siempre. Nos dieron el carné pero no ha cambiado mucho. Al flamenco habría que hacerle muchas más cosas. Es nuestra música, la marca España. El ministro de Cultura debería apostar más por el flamenco. Yo llevo ya muchos años yendo a dar charlas y actuando en las universidades. Los flamencos somos pioneros de muchas cosas en este país. Hemos hecho mucho pero no se nos ha dado tanta publicidad como a los de pop.

¿José Mercé cree en la político y en los políticos?

Ya dejé de creer en los políticos hace muchos años. Acaba uno un poco cansado de tanta historia. Hoy te dicen blanco y al otro día negro. Cuando eres joven pues eres más rebelde, pero llega cierta edad en que te quedas más tranquilo y pasas un poco de ciertas cosas.

Los gitanos han sido injustamente vapuleados por cuestión de racismo. ¿Cómo ve la situación ahora de los inmigrantes que mueren en el mar para llegar a Andalucía buscando una vida mejor?

Es una pena muy grande que en el siglo XXI exista todavía eso. Las historias que ve la gente que vive por ahí cerca son muy fuertes. De verdad no entiendo cuándo se va a acabar de una vez por todas esto. No tiene razón de ser. Que las criaturas se echen al mar y les cobren los dineros las mafias es muy triste. Y la aversión al gitano sigue existiendo. El gitano se ha integrado muchísimo en la sociedad, sobre todo la gente joven, pero sigue habiendo mucho racismo en este país.

¿Qué le gusta escuchar y qué le gusta hacer cuando no está de gira?

Yo toda la música que puedo me la empapo y si no la entiendo le pregunto a mis hijas, que gracias a Dios aman la música. Cuando veo algo que me gusta y me ha llegado les pregunto. Pero escucho todo tipo de música. Creo que en la música se están haciendo muchas cosas buenas y lo que valga se quedará y lo que no, pues desaparecerá. Pero hay que evolucionar.

¿En el flamenco también?

Por supuesto. No te puedes quedar durmiendo en los laureles. El flamenco tiene que evolucionar. La música de raíz es eterna pero hay que mirar hacia adelante.

La semana pasada participó en el concurso de Antena 3 Veo como cantas. ¿Qué le parecen estos programas?

Es un programa divertido. Ahora estamos grabando La Voz senior, que se estrena en diciembre, donde estoy como coach, y es un disfrute. Los concursantes tienen que tener más de 70 años y la verdad es que es gente que no ha podido hacer carrera por determinadas circunstancias. Les ves en el escenario y eso sí que es de verdad. ¡Que afición y cómo disfrutan! Solo porque no han podido hacerlo antes. Pero en aquella época pues, sobre todo en el caso de las mujeres, el marido no las dejaba o con los hijos no han podido.