«Maravillosamente bien», el cóctel de sensaciones de Xeco Rojo

Entiende la música como proyección del estado anímico. Eso es Maravillosamente bien, un cóctel de sensaciones, un cruce de caminos y un abanico de ritmos y melodías. Xeco Rojo saca nuevo disco -su segundo- después de muchos avatares, incluido el confinamiento un día antes de empezar la grabación con Fernando Polaino, productor de La Cabra Mecánica, el Lichis o Alejo Estivel, además de guitarrista de Los Toreros Muertos.

Después pudo grabar un tema en los estudios Sacramento, tarea que con la pandemia se extendió durante 5 meses. Finalmente fue con Alberto Belando, productor de Funambulista, con quien acabó el disco, tras abrir una web para hacer un crowdfunding. «Empezamos en mayo de este año y en un mes sacamos los ocho temas restantes. Fue brutal, un trabajo duro pero reconfortante», destaca el músico alicantino.

«Es una mezcla de varios estilos -asegura-, yo entiendo la música como proyección de un estado anímico, me da igual que salga un tema funky, uno de ska, una cumbia o una mezcla de todo».

Por eso en los 9 temas de Maravillosamente bien hay casi de todo. Desde Cierra esa boquita, que empieza como una cumbia y acaba por otros derroteros, hasta un Rumbango delmediadía, «un cruce de rumba y tango». «Me he nutrido de muchos estilos de música, he escuchado a muchos artistas y sigo descubriendo cosas, por eso no entiendo la música con etiquetas. Para mí son como barreras».

Si pudiera elegir, le gustaría presentarlo en algún festival. Mientras, lo hará mañana en la Sala Euterpe de San Juan; el sábado, en la inauguración de la nueva sala de conciertos Backstage de Elche; el 23 de octubre en el showroom de Cervezas Postiguet, el 6 de noviembre en Música a la Plaza en San Juan y el 20 de noviembre en la sala Contrapunto de Aspe.

«Mi concepto no es decir aquí estoy, soy cantautor, lo que pienso es voy a liarla y que la gente se divierta».