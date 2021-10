El PSPV-PSOE de Alicante y el Grupo Municipal (GMS) han denunciado la "incapacidad" de Luis Barcala para gestionar la cultura en Alicante ante los últimos anuncios del alcalde, que ayer solicitó al Consell su apoyo para reclamar una sede del Museo del Hermitage en Alicante, en respuesta a la oferta de compra por la Generalitat de la parte correspondiente al Ayuntamiento del Teatro Principal. "¿Cómo es posible que pida ahora que la Generalitat Valenciana pida que apoye a Alicante para respaldar la candidatura de la ciudad como sede del Museo del Hermitage si no es capaz de gestionar, ya no solo el Teatro Principal, que sigue sin dirección, sino que tampoco lo sabe hacer con el Castillo de Santa Bárbara, uno de los emblemas y referente turístico de Alicante?”, ha indicado el secretario general local Miguel Millana.

En este sentido, la portavoz adjunta municipal, Trini Amorós ha calificado la iniciativa de “ocurrencia” del alcalde y un "intento de tapar bocas con disparatadas propuestas que lo único que buscan es desviar la atención de su nefasta acción" no solo en cultura, sino también en turismo (al Castillo, o subes a pie o no subes). “Debe ser que lo del Museo del Hermitage se lo tuvo que oír a alguien en su reciente visita a Málaga para ponerlo ahora sobre el tapete, porque no le creo capaz de tanta imaginación. Así funciona este alcalde, a golpe de ocurrencia. No sabe qué hacer en el Teatro Principal pero da un salto hacia adelante pidiendo la sede del Hermitage” .

Cabe recordar que ayer el portavoz del bipartito, Antonio Manresa, dijo que el ascensor del Castillo permanecerá inactivo hasta que se den las condiciones indicadas para que pueda volverse a utilizar, como es deseo de este equipo de gobierno. “Yo preguntaría al edil que para cuándo las lanzaderas al castillo. Todo el mundo no tiene su forma física para subir andando a la fortaleza”, ha zanjado Amorós.