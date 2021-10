Los grupos socialista y Unidas Podemos del Ayuntamiento de Alicante han recibido con incredulidad y desconcierto el anuncio del alcalde, Luis Barcala, de que quiere presentar la candidatura de la ciudad para ser sede del Hermitage y, para ello, pedía el apoyo de la Generalitat. Una propuesta que lanzó en la carta con la que rechazaba la oferta del Consell para comprar la parte municipal del Teatro Principal.

Mientras el PSOE lo tachó de «ocurrencia» y de «incapacidad para gestionar nada», UP lo definió como «cortina de humo».

«Cómo es posible que pida ahora que la Generalitat apoye a Alicante para respaldar la candidatura de la ciudad como sede del Museo del Hermitage si no es capaz de gestionar, ya no solo el Teatro Principal (sigue sin dirección), sino que tampoco lo sabe hacer con el Castillo de Santa Bárbara», indicó el secretario general local Miguel Millana.

En este sentido, la portavoz adjunta municipal, Trini Amorós, calificó la iniciativa de «ocurrencia» del alcalde y un intento de tapar bocas con disparatadas propuestas que lo único que buscan es desviar la atención de su nefasta acción no solo en cultura, sino también en turismo (al Castillo o subes a pie o no subes). «Debe ser que lo del Museo del Hermitage se lo tuvo que oír a alguien en su reciente visita a Málaga para ponerlo ahora sobre el tapete, porque no le creo capaz de tanta imaginación. Así funciona este alcalde, a golpe de ocurrencia. No sabe qué hacer en el Teatro Principal pero da un salto hacia adelante pidiendo la sede del Hermitage».

Para el portavoz de UP, Xavier López, Barcala «ha lanzado una bomba de humo» para ocultar «su incompetencia en la gestión cultural de la ciudad y principalmente su astracanada respecto al Teatro Principal». En este sentido, opina que «la propuesta de albergar una sede del Hermitage no deja de ser un conejo sacado de la chistera. Si el Partido Popular tuviera algún interés real en lanzar la propuesta de manera seria habría hecho lo posible por recabar apoyos en el resto de grupos municipales y en la propia Generalitat y no dándola a conocer a través de los medios».