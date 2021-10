Cuando a mi gato le pica, se rasca de verdad

Lo más probable es que se trate de una alergia a pulgas. Este tipo de alergia es estacional y, al aumentar el número de pulgas, suele ser más intensa en los meses de calor y disminuir en los meses más fríos. Respecto a las ronchas que nos comentas, normalmente son el resultado de las picaduras de las pulgas y la inflamación que éstas provocan. Para solucionarlo, te recomendamos que acudas a tu clínica veterinaria, allí te aconsejarán sobre como limpiar las zonas donde habitualmente esté el animal y eliminar los posibles huevos de pulga que haya. También te pautarán una desparasitación para evitar su presencia y, si lo ven necesario, te recomendarán pastillas potentes de última generación y máxima efectividad, para eliminarlas de raíz. Por último, y para evitar los picores, podrán recetarte medicación que no necesariamente serán corticoides, ya que actualmente existen otros productos alternativos con menores efectos secundarios.

A mi gato le han salido una especie de ronchas en el cuerpo que no me gustan nada. El problema es que, además, se pone a rascarse como un loco y, en su desesperación, se ha hecho incluso heridas. Ahora me da miedo que se le puedan infectar o que pueda tratarse de algo contagioso. ¿Podríais ayudarme?