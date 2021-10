Mudanza circense

Este estreno se ha incluido en Alacant a Escena y en la programación del festival de circo contemporáneo Circarte, que tiene lugar en varios escenarios alicantinos y de la provincia. Pese al bajón de ingresos de este último, la decimosegunda edición ha podido salir adelante. El movimiento circense de aquí, en pie desde finales de los años 90, apela al apoyo popular para sostener el tipo. Una exposición en el Centro 14 da buena cuenta de esa trayectoria. En cuanto al espectáculo que se ha podido ver en el Centro Social Felicidad Sánchez, fue seleccionado en el Concurso de Proyectos de Producción de Teatro, Danza y Circo que organiza el Ayuntamiento de Alicante, y se trata de un nuevo montaje de circo teatral con formas visuales donde se aúnan varias disciplinas partiendo de la idea de Guillem Fluixà, dirigida por Lucas Escobedo, dos componentes de la familia de La Trócola Circ pero con compañía propia cada uno. En esta ocasión es La mudanza como sinónimo de traslado y de cambio. Mudarse de casa, a otra localidad o mejorar actitudes. Buena sugerencia que en la práctica no llega a cristalizar del todo. Porque la dramaturgia del único intérprete no tiene toda la consistencia necesaria. Todo funciona a medias. Los malabares con mazas y bolas, las acrobacias y el sentido teatral. Ahora bien, las buenas intenciones y la simpatía son indiscutibles. Y la capacidad de Fluixà Martí, sin estar a la altura de lo que nos ha ofrecido en otras actuaciones más completas y brillantes con sus compañeros de tropa, da muestras de su ingenio, habilidad y cercanía. La asistencia coreográfica de Elena Vives pone en acción una parte de lo que es posible llevar a efecto con esta clase de trabajos, y la música de Francesc Nofuentes contribuye a estimular al protagonista y al espectador. Los 50 minutos (con ciertas pérdidas de tiempo) no dan para mucho en un combinado que intenta fusionarse con insuficiente fortuna. Los itinerantes artistas constituyen también la intención de la particular mudanza. O sea, mudanzas de nuestra pasajera realidad.