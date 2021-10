El Máster de Arte Dramático de la Universidad de Alicante presenta en el Paraninfo su montaje «Como gustéis», de William Shakespeare, este miércoles 27 de octubre a las 19 horas. Dirigida por la actriz de la Royal Shakespeare Company, Amanda Harris, en una producción de TEADA protagonizada por el actor alicantino Alejandro Tous, la obra llega al Paraninfo tras su estreno el pasado mes de junio en el Teatro Principal. Las entradas están disponibles en: veu.ua.es/entradas

Un reparto de doce alumnos del Máster en Arte Dramático de la UA, encabezados por Alejandro Tous, pondrá en escena esta versión de la obra de Shakespeare, traducida al castellano por el profesor John Sanderson. La obra es una de las comedias más famosas de William Shakespeare: la historia de Rosalinda, desterrada de la corte, que se adentra en el maravilloso bosque de Arden disfrazada de hombre. Pero es mucho más que esto. Es una historia de amor en sus muy distintas formas; de liberación, y de lo que la libertad te ofrece; y también una obra sobre la propia naturaleza del teatro y su representación.

Los cuentos de hadas suelen tener un bosque como alma de su historia, con volátiles caminos por los que perderse y brujas malvadas que viven en casas de jengibre. "Como gustéis" tiene más de un suspiro de cuento de hadas, pero su bosque, el bosque de Arden, no es una herramienta de maldad, es un lugar de acogida que facilita las más felices transformaciones. Esta obra es vacacional, soleada, con una palpitante vena realista que la atraviesa mediante sus más famosos personajes, Jaques y Pedrusco.

Amanda Harris

Actriz teatral de la Royal Shakespeare Company, Amanda Harris comenzó su andadura con la companía Cheek by Jowl y, de la mano de Declan Donnellan, con quien encarnó a Desdémona en Otelo y a Marina en Pericles, además de ser la Andrómaca de Racine en sus giras nacionales e internacionales. En el West End londinense interpretó a otros personajes canónicos creados por Shakespeare como Beatriz en Mucho ruido y pocas nueces, Regan en El rey Lear y Lady Macbeth en Macbeth. Y en su extensa relación profesional con la Royal Shakespeare Company también ha interpretado a otros personajes shakesperianos como Hermia y Titania en dos montajes distintos de El sueño de una noche de verano, Virgilia en Coriolano, Catalina en La fierecilla domada y Emilia en Dos nobles caballeros. También hizo el papel de Cecilia en Farsas, de Tom Stoppard, y en televisión interpretó a Nancy en Oliver Twist, una producción de la BBC. En el 2005 ganó el premio Laurence Olivier por su interpretación de Emilia en Otelo, y en el 2007 ganó el premio Clarence Derwent por su papel como Celia en Como gustéis.Sus interpretaciones más recientes, todas para la Royal Shakespeare Company, han sido como Aeneas en Troilo y Crésida (2018) , Provost en Medida por medida (2019) y como Baptista en La fierecilla indomable (2019). Ha impartido docencia en la British American Drama Academy (BADA) y la escuela de Creative and Performing Arts (CAPA), ambas en Londres, además del Shakespeare Institute y The Shakespeare Centre en Stratford-upon-Avon. En el Máster en Arte Dramático de la UA imparte los módulos de Memoria sensorial y presencia escénica y de Técnicas para abordar el texto dramático.

Alejandro Tous

El actor alicantino Alejandro Tous posee una dilatada trayectoria en teatro, cine y televisión. Profesor de Interpretación ante la cámara y El actor ante la cámara: El sistema de acciones físicas en el Máster en Arte Dramático UA. Entre sus papeles teatrales más recientes, hay que destacar el de McMurphy en Alguien voló sobre el nido del cuco (Jaroslaw Bielski, 2018) y el de Cliff en Cabaret (Jaime Azpilicueta, 2016). También ha actuado en obras com El tiempo y los Conway; Romeo y Julieta; La máquina Hamlet; Macbeth y en ¿Por qué no?, entre otras. Su papel principal cinematográfico más reciente ha sido en Fishbone (Adán Aliaga, 2018) y Estándar (Fernando González 2020). También ha trabajado en Working Progres; Ni pies ni cabeza; Carne cruda; Spinnin’; Los fantasmas de Goya; y Hable con ella. Respecto a sus actuaciones en televisión, es conocido por su papel protagonista en Yo soy Bea (2006-09). Ha interpretado recientemente episodios de Olmos y robles;. ¡Mujeres!; Mentes en shock; León Robles; Cuestión de sexo; Mis adorables vecinos; Negocios de familia; 7 Vidas; Los Serrano; Un paso adelante; Lobos; y Hospital Central; entre otros.

John Sanderson

John Sanderson es Doctor en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante. Director académico del Máster en Arte Dramático Aplicado UA, en el que es profesor de Historia y análisis del arte actoral. Como traductor teatral, se han puesto en escena sus siguientes traducciones: 2014 Traducción para TEADA de “La joven casta” de Thomas Middleton, montaje estrenado bajo la dirección de Pollux Hernúñez el 9 de mayo de 2014 en el Teatro Arniches de Alicante; 2011 Traducción para el Aula de Teatro de la Universidad de Alicante de “Noche de reyes”, de William Shakespeare, montaje estrenado bajo la dirección de Juan Luis Mira el 18 de mayo de 2011 en el Paraninfo de la Universidad de Alicante; 2007 Traducción y adaptación con Charlotte Moity para Producciones Concha Busto de “Cyrano de Bergerac”, de Edmond Rostand, montaje estrenado bajo la dirección de John Strasberg el 16 de marzo de 2007 en el Palacio de Festivales de Santander; 2005 Traducción para el Aula de Teatro de la Universidad de Alicante de “Hamlet”, de William Shakespeare, montaje estrenado como “Te invito a cenar, Hamlet”, bajo la dirección de Juan Luis Mira, en el XVIII Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro el 6 de julio de 2005; 2002 Traducción para el Aula de Teatro de la Universidad de Alicante de “Romeo y Julieta”, de William Shakespeare, montaje estrenado bajo la dirección de Juan Luis Mira en la VII Muestra Internacional de Teatro Universitario de Orense el 28 de abril del 2002; 1998 Traducción para Producciones Fila Siete. S.L. (marzo 1998) de “La tragedia del Rey Ricardo III” de William Shakespeare, montaje estrenado bajo la dirección de John Strasberg el 2 de octubre de 1998 en el Teatro Cervantes de Málaga; 1998 Traducción para el Aula de Teatro de la Universidad de Alicante de “El mercader de Venecia”, de William Shakespeare, montaje estrenado bajo la dirección de Juan Luis Mira el 5 de marzo de 1998 en el Festival Internacional de Teatro Universitario de Lieja (Bélgica); 1997 Traducción para Pez Luna Producciones de “Mucho ruido y pocas nueces”, de William Shakespeare, montaje estrenado bajo la dirección de Juan Carlos Corazza el 22 de marzo de 1997 en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares.