Bryce Echenique: "Nunca fui muy rebelde, mi única rebeldía fue querer ser escritor"

El escritor peruano volvía ayer a Alicante, ciudad que visitó por última vez en 1998, y lo hacía para recibir el homenaje del Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti de la UA, con motivo de los 50 años de la publicación de esa novela. "Para mí fue una satisfacción, pero también una tortura porque la primera edición tenía 783 erratas gravísimas... donde tenía que aparecer 'una señora cada vez más aventada', aparecía aventajada, y así en cerca de 800 palabras. Años después en Puerto Rico descubrí que se había utilizado esa edición con erratas".

Lo dice Bryce Echenique con una mezcla de ironía y resignación, acompañado de algunos de los profesores y críticos que participaban en su homenaje. "Yo era bastante ajeno a todo eso, era un escritor primerizo, aunque recuerdo sensaciones agradables porque nos reuníamos algunos escritores, entre los que estaba Vargas Llosa, para leernos el trabajo de la semana y así fue naciendo esta novela".

Una historia en la que puso ante la mirada de un niño la realidad oligárquica de su país en los años 60. "Ha habido un cambio grande; la novela narra en modo desenfadado lo que fue la oligarquía peruana de aquellos años, destinada a un ocaso a un final que llegaría con él gobernó revolucionario de los años 70 que realiza la reforma agraria en el Perú y termina con las grandes haciendas, aunque luego se consideró un fracaso. Se dijo que yo era el factor de la revolución peruana porque retrataba una sociedad injusta que tenía que desaparecer. Así lo recibió la critica. Me preguntaban si yo iba a ser como el Che Guevara".

Nada más lejos de la realidad, asegura. "Nunca fui muy rebelde, mi única rebeldía fue querer ser escritor; cosa de la que mi padre se quejaba. Cuando ingresé en Cambridge no quiso que fuera y me cortó el grifo, así que tuve que venir a Europa en un barco de carga contra su voluntad aunque luego me apoyó, me dijo: sigue tu camino, pero que sea siempre ascendente".

Y algo de caso le hizo porque Bryce Echenique, que ha vivido en Francia, Italia, Grecia, Alemania y España, ha publicado una docena de novelas, además de un buen número de libros de cuentos, textos autobiográficos y ensayos, además de haber sido reconocido con numerosos premios, como el Nacional de Literatura en Perú en 1972, el Nacional de Narrativa en España en 1998, el Planeta en 2002. "Permiso para retirarme", publicado en 2019, es, según dice, el último en el sentido literal del término. Y lo dice de forma rotunda si se le pregunta la posibilidad de publicar otro libro. "No. El último ha sido "Permiso para retirarme" que es el adiós a todo lo vivido estos años, los años de la escritura".

Para el autor peruano, que nombre a Julio Cortázar como su influencia más directa en su literatura, si Un mundo para Julius cambió algo en la literatura fue el recurso del humor para mirar las situaciones críticas. "Si hay algo que Julius introduce en la literatura latinoamericana, que era grave y pesada, es el humor. No se trataba de dar un mensaje a la humanidad sino de reflejar la cotidianeidad para saber reír y llorar".

Una literatura que ahora, afirma, "goza de muy buen salud", porque hay "autores nuevos estupendos". Además de "muchas mujeres en la literatura hispanoamericana; hay importantes escritoras pero la que abrió el camino fue Isabel Allende porque hasta el boom la literatura era una cosa del sexo masculino".

El próximo 11 de noviembre, "Un mundo para Julius" llegará a la gran pantalla convertida en película, bajo la dirección de Rossana Díaz Costa, a cuyo rodaje asistió el autor. "Es una cineasta que hizo una película, 'Viaje a Tombuctú', que yo vi sin pensar jamás que luego haría una de mi libro. Tuve una gran confianza y por los resultados que voy viendo es formidable".

¿Qué diría Julius si viviera en este momento? "No sé, pensaría que el mundo le es ancho y ajeno. Julius era un gran observador de su mundo, el mundo de la oligarquía peruana y sus contradicciones. Todo eso continúa existiendo".

Jornada

La jornada contó con la participación del profesor José Carlos Rovira, que repasó las visitas de Bryce Echenique en la Universidad de Alicante en los años 90, y con el discurso dedicado por Fernando Iwasaki, a modo de laudatio, al homenajeado. También se desarrolló una mesa redonda moderada por Jorge Eduardo Benavides, con las intervenciones de Luis García Montero, Teodosio Fernández, Carlos Franz y Eva Valero. Por último, César Ferreira entrevistó al escritor. El homenaje se cerró con la intervención de la rectora Amparo Navarro.