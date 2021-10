Teoría y práctica

Se atrapa a una figura histórica, la de la princesa-archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y de Navarra, María Antonieta, de la segunda mitad del siglo XVIII, y se recrean los capítulos más notables de su vida. Teóricamente está bien, pero en la práctica no queda visible en la medida de lo necesario para que enganche al espectador. Algún ligero apunte mediante los cimientos de la danza clásica en sintonía con los trazos contemporáneos, lo que conduce a un estilo neoclásico e intemporal con la elegancia de la compañía francesa Malandain Ballet Biarritz. La boda del comienzo se sugiere en la propuesta presenciada en el Principal de Alicante por una afición deseosa de volver a ver a la madre de las artes, que no llenó el aforo. Poco memorable en conjunto. Y no se puede emular a los grandes clásicos con esta coreografía hecha en nuestro tiempo. Por ahí circula el trabajo de Thierry Malandain, una destacada personalidad con intensa trayectoria como bailarín, coreógrafo y director. El personaje que pone título a la obra dancística, Marie-Antoinette, mantuvo una conducta licenciosa y fue condenada a la guillotina por la Revolución Francesa, casi nueve meses después de la ejecución de su marido (al que nunca amó), el rey Luis XVI. Ella era amante de la música y del teatro. Protectora de muchos artistas. La base musical, sobre la que se edifican los movimientos coreográficos, consiste en tres poéticas sinfonías de Haydn: La mañana, El mediodía y La tarde. Entre otros bailarines, en el nutrido elenco habitan varios españoles. Alejandro Sánchez, Irma Hoffren, Ismael Turel, Julen Rodríguez y Marta Otano. Respectivamente, de Elche, San Sebastián, Valencia, Ibarra y Barcelona. El cuerpo de baile nos ofrece su bella armonía y amplio número de variaciones muy correctas aunque sin especial relevancia. Ciertas individualidades exhiben su buena capacidad hasta cierto punto, en función del diseño coreográfico de Thierry Malandain. Sensualidad, estilizados atuendos de época, intrigas palaciegas o el final sombrío.