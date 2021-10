Arkano estrena hoy "Match", primer single de su nuevo álbum, previsto para 2022 y en el que estrena su asociación con Red Bull Records.

El artista alicantino explica en qué se ha inspirado para este adelanto: “En ‘Match’ hablo de mi camino vital en busca de la plenitud. Lo intenté mediante la pertenencia a un grupo, ansiando el reconocimiento social o buscando al amor de mi vida. Ninguno de esos caminos fue la respuesta, que llegó mediante la aceptación de mi ser en su totalidad, incluidas las incoherencias que muchas veces arrastra mi propia existencia. Con este single parece como si se hubieran alineado todos los astros y este fuera el momento perfecto, en todos los sentidos, para estrenarlo”, Además, añade: “No solo es la canción con la mejor producción musical de toda mi carrera gracias a Pablo Cebrián, también viene acompañada con el vídeo más currado y profesional que he hecho nunca y, para colmo, es increíble que se encargue del sonido alguien como Josh Gudwin, que ha trabajado con artistazos como Bad Bunny, Dua Lipa, Post Malone... Además, siento que todo el mundo involucrado en todas las fases están igual de emocionados que yo con el proyecto y que estamos todos remando en una misma y única dirección”.

“Match” viene acompañado por un vídeo oficial dirigido por Willy Rodriguez, quien cuenta con dos nominaciones a Mejor Videoclip en los Latin Grammys y ha trabajado con artistas de la talla de Kase.O, Lola Indigo, Alejandro Sanz, Dvicio, Nachos, Aitana o David Bisbal, entre muchísimos otros. Sobre el proceso de creación y filmación del clip, el director comenta: "'Match' es un videoclip único. De esos proyectos que no sabes si será posible sacar adelante por el reto técnico que supone hacer un plano de estas características y por la gran cantidad de equipo humano y medios que son necesarios para hacerlo realidad. Se trata de un plano secuencia real sin cortes que recorre diferentes momentos que representan la historia de Guille. Fuimos un equipo de más de 80 personas entre equipo técnico, producción y bailarines. Cada toma fue una auténtica fiesta. De 17 tomas que rodamos, quedó la penúltima". Sobre la elección de la temática del vídeo, agrega: "Recuerdo la primera vez que escuché la canción, esos primeros acordes de piano y la entrada del saxo, me transportó directamente a las calles de NY por la noche y la atmósfera de un club de jazz. Ese fue el punto de partida a partir del cual trabajé la parte más estética, como por ejemplo tomar la decisión de rodar de noche. También era muy importante representar el buen rollo de la canción, 'Match' es buena onda en estado puro. Guille tuvo un gran reto personal que era cantar los cuatro minutos de canción sin cortes y no fallar, con una canción con mucha letra y gran velocidad, sumado a una coreográfica con más de treinta bailarines. Es un artista al que admiro, hace un año empezamos a hablar y a vivir un proceso creativo que nos fue uniendo hasta llegar a este vídeo, y ha sido sin duda uno de los mejores rodajes de mi vida".

El vicepresidente de Integración de Marca Global de Red Bull, Scott Slutzky, ha comentado: “Nuestra asociación con Arkano no solo es emocionante por su inmenso talento sino por haber encontrado un artista dentro de la familia Red Bull que haya prosperado dentro de un proyecto tan competitivo como Red Bull Batalla, algo que supone una gran oportunidad para mostrar nuestra capacidad de apoyar a los artistas desde todos los ángulos".

Sobre la firma, el vicepresidente senior y director de A&R de Red Bull Records, Kenny ‘Tick’ Salcido, aporta: “Nuestro primer artista de hip-hop de habla hispana, Arkano, se ha forjado un nombre en el campo del rap de batallas internacional. A través de su álbum debut y una serie de colaboraciones de primer nivel, esperamos guiar a Arkano hacia una posición protagonista dentro del hip-hop global y expandir nuestro roster a nivel mundial”.

Arkano, un artista comprometido

De plena actualidad por su participación como concursante en Masterchef Celebrity 7, Arkano es uno de los raperos más conocidos en España y de fama internacional. Guillermo Rodríguez Godínez (Alicante, 23 de marzo de 1994) nació en San Blas, un humilde barrio de la provincia de Alicante. El mensaje de Arkano (su nombre artístico) siempre se ha caracterizado por su compromiso social. Entre vaciles y egos propios del freestyle, en sus canciones siempre encontramos críticas a injusticias y reflexiones de todo tipo. Y una de las reflexiones más importantes es su trato sobre la libertad sexual, un tema sorprendentemente tabú en el hiphop: “El rap es machista y es homófobo y hay que cambiarlo”, explica el cantante, quien quiso aprovechar un gran escaparate como la televisión en su esfuerzo “por normalizar algo tan sencillo como la libertad de elegir quien te gusta sin ser juzgado. Por eso no me corté a la hora de darle un beso a un chico en un horario prime time como Masterchef”. Pero además del colectivo LGTBIQ+, Arkano se ha involucrado en otras causas; en iniciativas relacionadas con la lucha contra el bulling, apoyando a personas afectadas por VIH o en actos contra del machismo. Aprovechando su repercusión para enviar mensajes constructivos a una sociedad necesitada de cambios.

Y entre batallas, récords, libros y programas de televisión, Arkano ha tenido tiempo de grabar su segundo álbum, “Match”. Un disco diferente a ‘Bioluminiscencia’, “menos positivo, más crudo y visceral”, y con un concepto trabajado: “es un disco variado, con muchas ideas y sonidos que nacen de lugares diferentes para converger en un mismo sitio, en un mismo match”. A lo que añade: “todo artista tiene una línea, una base de la que parte su sonido, pero luego he querido ir por muchos caminos distintos. Y es un disco musicalmente mucho más cuidado que el anterior, con sonidos más actuales”. El resultado es un LP que, partiendo del rap clásico, nos introduce en diferentes atmósferas gracias al variado número de productores, donde además destaca la participación del prestigioso Josh Gudwin (quien ha trabajado entre otros con Justin Bieber, Bad Bunny, J Balvin o Dua Lipa). Publicado gracias a Red Bull Records, Arkano da vida a un trabajo que abre una nueva etapa en su carrera, reflejo del buen momento que está atravesando su carrera. Un álbum que supone un nuevo paso en la trayectoria de uno de los raperos más influyentes y conocidos, donde la sinceridad y la valentía, de nuevo, mueven el mensaje: “En ‘Match’ puede vérseme a mí entero, con mis cosas buenas y malas. Antes quizá sólo mostraba mi lado luminoso, aquí ya no me oculto, me muestro completo como ser humano”.