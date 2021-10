Juego de roles

El cambio de papeles, a primera vista, es algo que nos pudiera parecer voluntario, aunque no siempre lo es. Si nos presentamos a una entrevista de trabajo donde los prerrequisitos no escritos pasan por enfundarnos en un traje sastre, aunque ésta no sea nuestra forma habitual de vestir representaremos el papel al dedillo persiguiendo confundir al evaluador y demostrar que un traje es como nuestra segunda piel.

Otra de las grandes situaciones donde voluntariamente cambiamos de rol de forma premeditada es en las citas a ciegas o cuando nos van a presentar a alguien con quien hemos soñado conversar en tantas y tantas ocasiones. Se produce una transmutación de nosotros mismos adaptándonos a lo que él o ella esperarían de nosotros, con el fin último de impactar.

Seguramente en la más opaca de las intimidades es donde se pueden hacer maravillas con los roles, ascendiéndolos al calificativo de juego. En las relaciones sexuales se describen multitud de cambios en los papeles de los intervinientes donde cada cual intenta configurar determinadas fantasías para conseguir satisfacciones complementarias.

Mucho más malicioso y mordaz es el cambio de papeles subyugado, al que podríamos llamar «efecto persona». Cuando alguien, ante una persona importante para él o ella, se muestra amable, condescendiente, tranquila, mesurada, y cuando la situación varía aparece una especie de monstruo irreconocible y detestable.

Sería realmente interesante poder sumergirse en los cambios de roles de personajes que tienen a su cargo grandes responsabilidades, a los que vemos afrontar cotidianamente situaciones difíciles, pero que irremediablemente habrán de sostener el papel de padre o madre en su casa o el de ciudadano que se acerca a comprar el pan o la prensa.

Mantener un papel que represente una carga angustiante o desesperante sería, por principio, la más desastrosa de las hazañas para cualquiera de nosotros, y eso es algo a lo que están más que acostumbrados muchos millones de personas de la aldea global, en la mayoría de los casos por imperativos del guion.