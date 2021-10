Ridley Scott lleva el espíritu del MeToo a la Edad Media

El último duelo se basa en el libro de no ficción homónimo que el crítico literario Eric Jager publicó en 2004 y en el que exploró el combate a muerte que enfrentó a Jean de Carrouges y Jacques Le Gris, amigos gradualmente convertidos en rivales, después de que la mujer del primero acusara al segundo de haberla violado; las páginas de Jager, en concreto, se centraban en explorar una práctica judicial -la resolución de disputas legales a través de enfrentamientos que acababan con un ganador y un cadáver- que desapareció del país justo después de aquella pelea librada con lanzas, caballos, espadas y puñetazos. De adaptarlas a la pantalla se han encargado los actores Matt Damon y Ben Affleck, en la que ha sido su primera colaboración como guionistas desde que El indomable Will Hunting les proporcionó el Oscar en esa categoría hace casi 25 años. «Cuando Matt me llamó para invitarme a trabajar con él, en ningún momento me planteé la posibilidad de rechazar la oferta, en buena medida porque disfruté muchísimo cuando lo dirigí en Marte (2015)», recuerda Scott acerca de su involucración en el proyecto.

«Después de esa llamada tardaron solo seis semanas en mandarme el guion, y me sorprendió muchísimo. Generalmente, cuando alguien te hace una propuesta como esa tardas alrededor de 10 años en volver a oír hablar de ella».

La película, también coescrita por Nicole Holofcener, presenta una estructura narrativa dividida en tres partes que se corresponden con otros tantos puntos de vista. A la manera de Rashomon (1950), el crimen y los hechos que lo precedieron son relatados en tres ocasiones, cada uno de ellas desde la perspectiva de uno de los implicados: Carrouges (Damon), un tipo tosco, envidioso e inepto tanto para las relaciones sociales como para las íntimas; Le Gris (Adam Driver), apuesto, seductor y muy trepa; y Lady Marguerite (Jodie Comer), prisionera de una sociedad en la que las mujeres no eran consideradas como seres humanos sino como objetos para dar placer a los hombres y hornos para cocinar bebés.

Proceso de expiación

«Una de las cosas que más me sorprendió acerca del caso es que, según las leyes de la época, la violación era considerada no un delito de violencia contra la víctima, sino uno contra la propiedad de su marido», recuerda Scott. «Así de institucionalizada estaba la cosificación de la mujer». Cuando el cine retrata el pasado a menudo lo hace para hablar del presente, y es inevitable asumir que El último duelo usa los maltratos sufridos por Marguerite como un espejo de los que las mujeres siguen sufriendo en la actualidad para sugerir que, en realidad, las cosas no han cambiado en todo este tiempo.

Y puesto que fueron los abusos cometidos por figuras como Harvey Weinstein lo que acabó convirtiendo a Hollywood en epicentro de movimientos feministas como el MeToo, resulta tentador suponer que hasta cierto punto la película forma parte de un proceso de expiación por parte de la industria. «A decir verdad, esa no ha sido nuestra intención al hacerla», matiza el director. «Pero si haberla hecho sirve para plantear cuestiones al respecto me parece perfecto; y si sirve para responder alguna de ellas, tanto mejor».

Scott está a punto de cumplir 84 años, pero nadie lo diría a juzgar por su agenda. En solo un mes estrenará en España La casa Gucci, que recrea el asesinato del magnate de la moda Maurizio Gucci a manos de un matón contratado por su exesposa, y el año que viene tiene previsto rodar tanto Kitbag, un biopic sobre Napoleón protagonizado por Joaquin Phoenix, como la secuela de Gladiator (2000). «No sé trabajar de otra manera, en todo momento necesito saber qué proyectos me esperan al menos durante el próximo año y medio; de otro modo mi agenda corre el riesgo de llenarse de periodos en blanco. Y eso me resulta insoportable».