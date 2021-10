El último secreto de los nazis

Tras la guerra, Bremer estuvo encarcelado casi una década y después junto a su mujer emigró a Dénia y fundó uno de sus primeros complejos turísticos el Bremers Park Bungalows, en un paraje tan idílico como era entonces el litoral Les Rotes. Así, que el partícipe del horror de la invasión nazi en tierras polacas vivió después y durante el resto de su vida en un lugar bonito. Y vivió bien.

Lo que tantos años después contó Grimalt plasma que en Dénia Bremer no se escondió nunca: en aquellas fiestas participaban otros camaradas alemanes pero también lo más granado de la sociedad local del tardofranquismo y él aparecía risueño, vestido con el uniforme nazi, la copa de champán en la mano, saludando a los invitados. Fue un empresario influyente que se reunía con otros empresarios para decidir sobre el destino de aquella Dénia oscura de la dictadura. Hay una foto impagable: se ve a Bremer en una recepción oficial junto a Manuel Fraga, de visita al municipio en su calidad de ministro Información y Turismo.

Así pues, el régimen alentó y protegió a los nazis que se refugiaron en Dénia. Bremer no fue el único. Se celebraron otras fiestas, hubo otras casas. Una de ellas, una mansión de lujo, se la regaló Franco a Johannes Bernhard, el ángel negro, el hombre que convenció a Hitler para que ayudara a las tropas franquistas con un buen surtido de armas de guerra, legión cóndor incluida. Más nazis se veían en otra cuca casita próxima al mar llamada Casa Finita -el nombre de su propietaria, falangista-: allí no solo se bebía y se cantaba. También se trabajaba para buscarle guarida en Dénia a nazis que aún eran perseguidos por sus crímenes de guerra como Anton Galler, autor de una atroz matanza en Italia durante la guerra y que vivió plácidamente en un chalé del Montgó nada menos que hasta 1995. También se organizaban salidas de otros hijos del Tercer Reich hacia Sudamérica. Aquellos antiguos oficiales de las SS no vinieron a Dénia a disfrutar de una plácida jubilación bañada de sol. Conspiraron durante años y nadie les molestó: Bremer y Galler murieron en sus camas ya muy ancianos.

En los sesenta y setenta eso más que saberse se intuyó en Dénia. No se discutía: la banda de música tenía que ir a casa de Bremer y punto, sin preguntas. Toda la dimensión de la tragedia se confirmó ya a partir de los noventa, cuando comenzó a investigarse: documentos (que demostraban que desde 1950 las policías alemana y austríaca estuvieron vigilando Casa Finita), testimonios, fotografías…

Hace ya bastante tiempo, una de esas fotos cayó en manos del director de cine Óscar Aibar: fue en un restaurante de Calp, donde en la típica pared en la que se exhiben fotografías de clientes famosos descubrió un grupo de hombres vestidos con el uniforme nazi. Le dijeron que vivían en Dénia, que solían venir a comer por aquí. Aibar se mostró impresionado. La historia le obsesionó por años. «Había abierto una caja de pandora» recuerda ahora. Empezó a tirar de la madeja. Habló con gente que sabía del asunto. Y concluyó que aquello merecía una película.

Y esa caja de pandora ha dado como resultado El Sustituto, la primera cinta que lleva la trama de los nazis en Dénia a la gran pantalla, protagonizada por Ricardo Gómez y Vicky Luengo, y que se ha estrenado este fin de semana: un joven policía, interpretado por Gómez, es trasladado desde los barrios más duros de Madrid a un tranquilo pueblo de mar; allí, una investigación le conduce hasta un hotel playero donde reside una comunidad de ancianos nazis. Ese hotel suena mucho al complejo Bremer y de hecho algunas de las escenas de la película se rodaron frente a su puerta: Aibar envolvió en tela de ficción parte de la información que obtuvo sobre los nazis que pervivieron en Dénia mezclados con sus habitantes. No toda: «Hubiera dado para cuatro películas».

El rodaje, efectuado en las calles y playas de Dénia en octubre de 2020, concitó mucha expectación. No es extraño: tras tanta tiniebla, sus ciudadanos vieron cómo se echaba luz sobre uno de los acontecimientos más tenebrosos de su propia historia, se exhibía una verdad sobre los peores regímenes del siglo XX tanto tiempo oculta. Que es una de las grandes cosas del cine, comprometido con su tiempo y sus desgarros.