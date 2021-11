Tania Bruguera: «El Premio Velázquez es un zarpazo contra el régimen cubano»

El galardón, explica en una entrevista telefónica, es un reconocimiento a su carrera -siempre cerca de la performance- pero también a todos los artistas cubanos que, «pese a la represión y el abuso», siguen trabajando «de forma honesta y pensando en el bien del pueblo cubano».

Bruguera, que ha desplegado sus perfomances en la Sala de Turbinas de la Tate o en el MoMA, se marchó hace unos meses de Cuba para trabajar como profesora asociada en la Universidad de Harvard. Aceptó el trabajo, indica, a cambio de que liberaran a un grupo de presos en la órbita del 27N, un grupo de intelectuales críticos con el régimen de la isla al que pertenece y cuyos integrantes han sufrido «una tremenda represión política, a veces inhumana».

Ella misma estuvo varios meses en arresto domiciliario y la han detenido en numerosas ocasiones, pero pese a ello no descarta volver a la isla: «Nunca he dicho que me fuera a ir permanentemente».