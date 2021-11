La librería Pynchon & Co de Alicante acoge este sábado a las 12 horas la presentación del libro "Ni aquí ni en ningún otro lugar", de Patricia Esteban Erlés, con ilustraciones de la artista chilena Alejandra Acosta. La autora conversará con la profesora Carmen Alemany.

Este libro, publicado por Páginas de Espuma en una edición especial con tapa dura y grabados, es "una memoria a todo lo que somos, a lo que hemos leído, a lo que nos han contado, revisitado por la mirada de una escritora del siglo XXI. Hemos hecho en el 2021 un libro "antiguo", hermoso, para albergar los cuentos tremendos y fantásticos de Patricia", apuntan desde la editorial.

Patricia Esteban (Zaragoza, 1972) se ha convertido en la gran dama de lo insólito y oscuro, a camino entre Mariana Enriquez, Cristina Fernández Cubas, Amparo Dávila y Angela Carter. "En su narrativa se afirma una voz lírica capaz de inventar fábulas y terrores para el siglo XXI", ha dicho de ella Irene Vallejo (El infinito en un junco)

El libro

Érase una vez una puerta custodiada por hadas y dragones. Érase un reino de bosques encantados y casas embrujadas, de castillos y palacios habitados por princesas y príncipes, brujas y hadas, gigantes y enanos. Patricia Esteban Erlés se acerca a esas historias, esos cuentos de la niñez, con una mirada y una reinvención personales de la tradición literaria y popular de la narrativa infantil. Un bello y estremecedor catálogo humano de gestos y de personajes marcados por el amor, la muerte, la traición, el miedo, la locura o la crueldad ilustrado por de la artista chilena Alejandra Acosta para no olvidar que, en realidad, somos los libros que hemos leído y los relatos que nos han contado.

La autora

"Creo que era importante recordar que el cuento ha sido necesario en cada momento de la vida del ser humano -apunta la escritora-, cada época ha inventado sus historias, porque al final con ellas se enseñaba, se creaba incluso, una visión del mundo, de los problemas cotidianos, de los miedos que acechan, de los deseos que se cumplen o no, de la belleza ideal o la que existe y se disfruta. He querido volver a ser una lectora de cuentos tradicionales, pero en el siglo en el que me ha correspondido vivir".

Respecto al tratamiento del mal en "Ni aquí ni en ningún otro lugar", Esteban considera que en los cuentos tradicionales "percibimos la maldad como una fuerza contraria al bien, como el negativo de la bondad escandalosamente maniquea de los personajes principales. En mis relatos hay matices, malos que son en realidad enfermos, seres deformes o incomprendidos. De alguna forma reivindico que sin maldad la literatura hubiera durado cinco minutos y la mayor parte de ellos los hubiéramos pasado bostezando".

Patricia Esteban Erlés es profesora y columnista. Ha publicado tres libros de cuentos. El primero de ellos, "Manderley en venta" (2008), obtuvo el Premio de Narración Breve de la Universidad de Zaragoza en 2007 y fue seleccionado en el Premio Setenil. Su segundo libro, "Abierto para fantoches" (2008), ganó el Premio de Narrativa Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal. En 2010 publica su tercer libro de cuentos, "Azul ruso", en Editorial Páginas de Espuma, que también estuvo seleccionado como uno de los candidatos al Premio Setenil. Ese mismo año obtuvo el primer premio del concurso de microrrelatos organizado por la Revista Eñe. En 2012 publicó, también en Editorial Páginas de Espuma su primer libro de microcuentos, "Casa de Muñecas". En 2017 ganó el Premio Dos Passos con su primera novela, "Las madres negras".