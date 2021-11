Zoo, Twin, Maluks y Joe Pask encabezan las nominaciones a los Premios de la Música Valenciana

Cultura de la Generalitat ha anunciado el listado completo de nominaciones a los IV Premios Carles Santos de la Música Valenciana que se entregarán el 26 de noviembre en el Teatre Principal de Castelló, ya que la anterior edición tuvo lugar en Alicante. Entre las propuestas musicales finalistas en las diferentes categorías de los premios, destacan Zoo y Twin, que han conseguido tres nominaciones cada uno, y Joe Pask y Maluks, con dos. El anuncio de los nominados lo ha realizado Marga Landete, directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, en el marco del Trovam! - Pro Weekend.

Entre los finalista, destacan artistas y grupos de la provincia de Alicante, como Joe PasK, Júlia, Nacho Casado, Luis Prado, Jordi Sanz o El Diluvi.

Landete ha destacado la cantidad de propuestas presentadas y el gran número de nombres nuevos que concurren a los premios: “En esta cuarta edición hemos observado un éxito de convocatoria que no nos esperábamos, después de un año tan difícil para la creación musical y para el oficio de músico en general. Además de demostrar la consolidación del evento, nos da una idea muy clara de la efervescencia musical valenciana, con interesantísimas propuestas de todos los estilos y voces nuevas que hacen mucho más rico el panorama. También querría agradecer la labor del primer jurado de los premios, que ha hecho un trabajo dedicado y cuidadoso para seleccionar los y las finalistas de esta edición”.

Nominaciones 2021

-En la categoría de mejor artista o grupo revelación las finalistas son Esther, por ‘Les teues ales’; Las Libelu, por ‘Otro mundo’; Sandra Monfort, por ‘Niño, reptil, ángel’; y Twin, por ‘Twin’.

-En la categoría de mejor disco de pop encontramos Júlia, por ‘Casa’; Laura Esparza y Carlos Esteban, por ‘Espais’; Luis Prado, por ‘El tsunami emocional’; y Valira, por ‘Supernova’.

-Por lo que respecta a mejor disco de rock los finalistas son Joe Pask, por ‘Jo i el món’; Júnior Mackenzie, por ‘Now that we are dead’; Mafalda, por ‘Les infelices’; y Santero y los Muchachos, por ‘Cantina’.

-En la categoría de mejor disco de música urbana los nominados y las nominadas son Aina Palmer, por ‘Fallanca’; Ding-Dong System, por ‘La nave de la no-party’; Maluks, por ‘Som i vibrem’; y Zoo, por ‘Llepolies’.

-En la categoría de mejor disco de jazz los finalistas son Alex Conde, por ‘Descarga for Bud’; Autòctone, por ‘Sons de rapsoda’; Javier Vercher, por ‘Agricultural wisdom’; y Sedajazz Bing Band, por ‘Sinergia’.

-En la categoría de mejor disco de fusión y mestizaje han resultado nominados y nominadas 2i2 Quartet por ‘2020’; Besarabia, por ‘Animal republic’; Eva Olivencia, por ‘Viure’; y Xiomara Abello, por ‘Flor de xicoia’.

-En la categoría de mejor disco de canción de autor, las propuestas nominadas son Jonathan Pocoví, por ‘El vals de los desobedientes’; Nacho Casado, por ‘Amor, música & lágrimas’; Oscar Briz, por ‘Amor i psicodèlia en temps de virus’; y Ovidi4, por ‘L’Ovidi se’n va a la Beckett’.

-Respecto al mejor disco de música tradicional popular tenemos como finalistas a Aljibe, por ‘Cor de magrana’; Aigua, por ‘Noninó’; Catí Plana y Pau Puig, por ‘Tretze vares’; y Les Folies de Carcaixent, por ‘A l’estil del país’.

-En la categoría de mejor disco de recuperación de patrimonio musical las propuestas finalistas son Capella de Ministrers, por ‘Mediterrània’; Jordi Sanz, por ‘Félix de Santos. Obras de concierto’; Marta Estal y Daniel Ariño, por ‘Manuel Palau: música per a veu i piano’; y Trio Cabanilles, por ‘Tubarum Convivium’.

-En la categoría de mejor disco de clásica contemporánea los nominados son Dúo Álvarez-Luján, por ‘Inèrcies’; La Dispersione, por ‘L’alquimista’; Spanish Brass, por ‘Spanish Brass (a) Live’; y Valencia Baryton Project, por ‘Haydn: Baryton trios’.

-En la categoría de mejor disco de música para familias encontramos a Iruixa + Skargots, por ‘Iruixa + Skargots’; La Factoría de Sons, por ‘Un munt de cançons’; Marcel el Marcià, por ‘Secrets dins d’una caixa dins d’un calaix’; y Ramonets, por ‘Flipa’.

-La categoría de mejor diseño ha tenido como finalistas a Carles Rodrigo, por el diseño del disco ‘Twin’, de Twin; Jorge Lawerta, por el diseño del disco ‘Balboa lovers’, de Le Dancing Pepa; Mònica Llop, por el diseño del disco ‘Jo i el món’, de Joe Pask; y Realmente Bravo, por el diseño del disco ‘Titulares indiscutibles’, de Hermano Salvaje.

-En el apartado de mejor gira, los finalistas son El Diluvi, por ‘Els amants’; Maluks, por ‘Som i vibrem’; Xavi Sarrià, por ‘No s’apaguen les estreles’; y Zoo, por ‘Llepolies’.

-Finalmente, en la categoría de mejor vídeo encontramos a Cavallets Produccions por el vídeo ‘Butano y amor’, de Amor Butano; La Casa Calba, por el vídeo ‘Plàstic’, de El Triangulista; Órbita, por el vídeo ‘Benasque’, de Twin; y Volcànica Media, por el vídeo ‘Llepolies’, de Zoo.

Jurado

El jurado de la primera fase de los IV Premios Carles Santos de la Música Valenciana, que ha sido encargado de elegir las propuestas finalistas entre las candidaturas presentadas, está compuesto por Laura Navarro, Carlos Pérez de Ziriza, María Cortés, Joan Canela, Voro Contreras, Víctor López Heras, Asun Pérez, Jon López, Nerea Serrano, Lourdes Sanz, Jorge García, Chevi Martínez, Viktorija Pilatovic, Rafel Arnal, Jordi Reig, Mariàngels Marqueño, Paco Valiente, Mari Giner, Ada Díez, Xepo WS, Migue Monkc, Nacho Ruipérez, Rafa Piqueras, Javier Clemente, María Romero, César Rus, Ana Botella y Beatriz Fernández Aucejo.

Ahora, un segundo jurado seleccionará a los ganadores y las ganadoras entre todas las propuestas finalistas.

Cabe destacar que aparte de estas 14 categorías también se entregan el premio al mejor disco y mejor canción entre todos los nominados en las categorías de álbum, además del premio del público, que se otorga por las votaciones populares a través del web de los premios www.premissantos.com.