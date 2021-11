Una interpretación controvertida

La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valencia dictó el 15 de enero de 2021 una sentencia en la que absuelve del delito de maltrato animal por el que era acusado un criador por cortar las orejas a un perro, pero le condena por un delito de intrusismo profesional por practicar la intervención quirúrgica sin ser veterinario ni tener capacitación profesional para ello.

Respecto del delito de maltrato animal, la referida sentencia considera que el corte de orejas no constituye un delito de maltrato por no haber causado al animal un padecimiento grave, sin perjuicio de recoger la prohibición de realizar dicha mutilación por causas estéticas. La razón de ello no es que el corte de orejas no pueda ser subsumido en el delito que contempla el artículo 337 del Código Penal en su actual redacción sino que los hechos se cometieron en el año 2014 con la redacción anterior del artículo 337 del Código Penal que requería que se produjera un grave menoscabo a la salud del animal.

Por tanto, la sentencia valora los hechos conforme a la redacción anterior del delito de maltrato animal que requería que se causara un grave menoscabo a la salud del animal o su fallecimiento, considerando que de la prueba practicada no se acredita que como consecuencia del corte de orejas el animal precisara tratamiento veterinario o sufriera un padecimiento grave. Todo ello sin perjuicio de considerar que sí que se pudo producir un cierto padecimiento que no integra el tipo penal.

Cuestión distinta sería analizar los hechos conforme a la redacción actual del delito de maltrato animal que prevé un subtipo atenuado del delito.