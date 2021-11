El ADDA ultima "Carmen", su primera producción operística propia

La preproducción comenzó en 2020 y los ensayos con el reparto ya completo, el pasado 14 de octubre. Tras casi un mes de preparativos sobre el escenario, y a falta de una semana del estreno, el ADDA pone a punto estos días su primera producción operística propia, una "Carmen" de Bizet, que marcará "un antes y un después" en el auditorio tras su estreno, el próximo 17 de noviembre, al que seguirán dos representaciones más, el 19 y el 21, con el 90 por ciento de las localidades vendidas. En ella participan 150 artistas y, aunque no es la primera ópera que acoge el ADDA, nunca ha tenido "esta magnitud". Para ubicar a la orquesta, se han debido retirar las cuatro primeras filas de butacas de la sala sinfónica del auditorio.

Así lo ha indicado hoy la diputada de Cultura, Julia Parra, quien ha añadido que acometer este proyecto supondrá "una nueva línea de trabajo para impulsar el género operístico" en la programación del ADDA y la posibilidad de llevar esta producción a otros lugares. Parra ha participado esta mañana en la presentación de "Carmen" junto al director de ADDA Simfònica, Josep Vicent, el director de escena Emilio Sagi y las dos voces solistas, el tenor Joel Prieto y la soprano crevillentina Sandra Ferrández.

Con 41 años de carrera, el laureado Emilio Sagi -Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2020 y premio honorífico a su trayectoria de Ópera XXI- ha reconocido que la empresa de llevar a escena esta ópera en un auditorio como el ADDA -un espacio sin tramoya que "a priori no es el adecuado, pero la ópera está por encima", como ha señalado Josep Vicent- le pareció "casi imposible" cuando recibió la propuesta.

"Fue un reto inmenso desde el primer día. No es un teatro, no hay peine, ni hombros... "Carmen" la hice en cuatro producciones pero nunca en un auditorio, todas en teatros. Pero el reto me provocó. Nunca ha sido escenificada totalmente en un auditorio y podía ser un riesgo para mi carrera, pero eso me hizo repensármelo y lanzarme al reto", ha explicado Sagi, convencido de que el resultado "será bueno y espero que dé mucho que hablar porque significa que se puede hacer ópera en cualquier sitio".

Él, que ha estrenado producciones en la sala Visconti de la Scala de Milan, ha confesado estar "más nervioso" con este estreno en el ADDA que en el escenario italiano, y aunque sale de los ensayos "destrozado, porque el trabajo es ímprobo" también se muestra "muy feliz" de tocar con "esta orquesta maravillosa y este reparto tan estupendo".

La protagonista alicantina, Sandra Ferrández, que ya hizo de Carmen en una producción contemporánea, ha declarado estar "muy feliz" de participar en esta ópera "porque en Alicante no he cantado apenas, es mi segunda vez" y ha asegurado tener "muchas ganas" de compartir la experiencia con el público por tratarse de una producción "distinta".

Para el tenor Joel Prieto, el papel de Don José llega "en un momento muy importante de mi carrera, después 16 años de un repertorio más mozartiano, que me pedía ya un papel tan difícil como este, de mucha sutileza y violencia, muy volátil, que requería una voz sensible, potente y madura" y ha agradecido sentirse "muy bien acompañado en el mejor lugar que podía ser".

El director de ADDA Simfònica, Josep Vicent, ha explicado que se eligió Carmen "para que los amantes de la ópera sientan el deseo de venir y al mismo tiempo atraiga a un nuevo público", además de tratarse de una pieza "muy nuestra, muy española, y es una auténtica maravilla, profunda y dramática". Vicent destacó también el trabajo profesional que están realizando el Orfeón Crevillentino, el Coro del Teatro Principal de Alicante, la Compañía Lírica Alicantina y el Coro Crevillentino infantil.