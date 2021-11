«Que escribir teatro sea algo normal es hacer cultura en nuestro país»

«Los premios son casualidades, te lo pueden dar a ti o a otro; por eso he procurado no estar en jurados. El homenaje es otra cosa. Viene de un proyecto muy importante que es la Muestra de Autores, que surgió en el 93, cuando la realidad era muy otra», aseguró el escritor que ha estrenado medio centenar de obras y ha sido traducido a una decena de idiomas.

Fernández comparte generación con autores como Juan Mayorga, Yolanda Pallín o Raúl Hernández Garrido, una gran cosecha de escritores dramáticos. «No es que en los 60 o 70 no hubiera escritores estupendos, es que no se les hacía ni puto caso».

El hecho de que exista esta Muestra, «y esa es la palabra, que muestra al mundo lo que se está haciendo de dramaturgia contemporánea en este país, implica que eso existe». Eso, destaca, «ha hecho que hoy haya 40 o 50 autores españoles vivos que están siendo traducidos. A mí me han traducido a diez idiomas. Eso significa que ha habido una atención porque esas obras estaban ahí».

Para el autor de textos como La colmena científica o Las manos, una vez que está prestigiado «ese oficio de dramaturgo», hay autores que elegirían otros géneros «que al final optan por escribir teatro». Por eso, afirma, «que escribir teatro, que era raro y extraordinario, se convierta en normal es hacer cultura en nuestro país». Todo eso, «producto de que va calando un trabajo de 30 años de la Muestra, una de las cosas grandes que se han hecho en los 90, y quiero felicitar a los responsables de las instituciones porque estas cosas hay que mantenerlas y hay que continuarlas».

Destacó como tres características de su dramaturgia el interés por la memoria, «el empeño meticuloso de hacer un trabajo riguroso» y la libertad creativa. «Para mí la memoria es importante como forma de reflexionar sobre el hoy». Y J’Attendrai es, en este sentido, «de todas las obras que he escrito la que personalmente más me importa».

José Ramón Fernández, que trabaja también en el Centro de Documentación Teatral del Ministerio de Cultura, asegura que de autoestima «voy justito» y que «si no fuera por mis amigos hubiera escrito cuatro obras y no cincuenta». Porque aunque ya ha publicado dos novelas, «ponerme a escribir teatro me servía para estar en esa tribu fascinadora».

En el acto celebrado ayer también se hizo entrega sobre el escenario del Principal del Premio Palma de Alicante a Bambalina Teatre Practicable por su constante investigación en el mundo de la marioneta y su compromiso con la contemporaneidad.

Ruth Gutiérrez, Premio Ana Diosdado

«El Premio SGAE de Teatro Ana Diosdado es un gran reconocimiento que me brinda la oportunidad de consolidarme como dramaturga en el medio teatral. No puedo estar más agradecida». Así se expresaba ayer la dramaturga santanderina Ruth Gutiérrez, tras convertirse en la ganadora de la tercera edición de este galardón para textos escritos por mujeres, que se falló ayer en el marco de la Muestra de Autores. La ausencia de los mundos asimétricos, una obra sobre la violencia, es el título por el que recibirá los 4.000 euros del premio y que será publicado en la colección TeatroAutor de la Fundación SGAE.

«El teatro español ha asistido al surgimiento de un conjunto muy rico de creadoras, pero su labor, aunque supone una verdadera aportación al panorama teatral contemporáneo, no está siendo reconocida ni expuesta. No se refleja en las artes escénicas», dijo.