Son cuarenta discos en solitario los que Pablo Milanés (Bayamo, Cuba, 1946) ha editado a lo largo de su trayectoria y dos Grammy los que han reconocido su obra, entre otras distinciones. Creador de la Nueva Trova Cubana junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola, el cantautor, gran defensor de la revolución castrista, ha paseado las raíces de su país por todo el mundo. Esta noche presenta en Alicante, de la mano de Horizonte Musical, Días de luz, un concierto en el que caben sus grandes éxitos, como Yolanda, Ya ves o Para vivir, pero también los nuevos temas nacido durante el encierro por la pandemia. Dice que como un espectáculo «íntimo y emocional» en el que celebra su reencuentro con el público con un mensaje de esperanza.

Días de luz es el título de su gira y también una necesidad en un momento tan complicado e inesperado como este.

Así es como la planteamos a la hora de buscar un título que definiese, en cierto modo, la situación que se vive y pensamos que era una frase que incita a ser positivos, a seguir a adelante y confiar. Ojalá sea así.

Es un espectáculo íntimo y emocional para su reencuentro con el público. ¿Cómo ha sido para usted y para el público?

Creo que no ha sido fácil para nadie, pero seguimos adelante, ahora sí pueden verse más días de luz.

¿Para un músico como usted, que siente la música en directo como algo fundamental en su carrera, ha sido complicado estar fuera de los escenarios?

Sí, como para todo el mundo lo ha sido dejar de trabajar, encerrarse, vivir en la incertidumbre. Para mí, especialmente, que soy un músico del escenario, del directo, ha sido un parón abrupto y todos nos hemos tenido que reinventar de algún modo.

¿Es de los que ha compuesto muchas canciones nuevas durante el confinamiento o de los que han visto cómo afectaba a su creatividad?

Pues en parte me he dedicado a reflexionar sobre eso y surgió a fines del año pasado Esperando el milagro, que va en sintonía con lo que antes comenté, en relación a tener fe en que la situación mejore, tanto en un plano material e inmaterial. También tuve oportunidad de escribir una canción a mis hijos más pequeños, Rosa y Pablo, y de redondear otras que estaba escribiendo y que formarán parte de mi próximo disco.

Dicen que cuando perdemos algo o nos privan de ello es cuando más lo valoramos. ¿Ha salido la cultura, y la música en concreto, reforzada de esta privación de poder ir a conciertos a las salas?

Creo que esta privación ha mostrado la importancia y la necesidad de la cultura en la vida de las personas. Se ha valorado más, pienso yo.

Universal Music Spain ha publicado su catálogo musical, que incluye más de 400 canciones. ¿Qué supone para usted poder dejar ese enorme legado?

Sí, se ha publicado en formato digital, pues todavía no habíamos podido hacer ese trabajo de recopilar, revisar y poner a disposición de todos casi la totalidad de mi obra. Siento que es importante, porque no tendría sentido haber compuesto tantas canciones y que la gente no tuviese la oportunidad de llegar a ellas, en un mundo en el que los formatos físicos ya no son los prioritarios.

¿Cómo ve la música que se está desarrollando ahora en su país? ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?

Cuba es una fuente maravillosa de géneros musicales y músicos, pero, como en cualquier geografía, está influenciada por músicas que quizás no sean esencialmente cubanas y tiendan a enfatizar más los aspectos comerciales que, por lo general, obvian la calidad de las composiciones y los textos. Aún así, no creo solo que los tiempos pasados fueran mejores, pues en Cuba se sigue haciendo una música de extraordinaria calidad y en todos los géneros.

¿Pablo Milanés piensa alguna vez en el día en que ya no se suba más a los escenarios?

Realmente no pienso en eso, porque no está entre mis planes. Si algún día tuviera que hacerlo no creo que me gustase mucho, la verdad.

¿Qué le debe usted a su país y que le debe su país a usted?

No creo que se trate de una cuestión de deudas, sino que yo soy mi país, soy esencialmente cubano, bayamés y eso no conlleva un intercambio de lo que uno da o recibe.