Cultura de la Generalitat colabora en la primera edición del Festival d’Animació d’Alcoi, Animalcoi, que se celebra del 11 al 14 de noviembre en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy (EASD), el IVAM-CADA, la Fundación Mutua Levante y el Centro Cervantes Joven.

La primera edición de Animalcoi debería haberse celebrado el año 2020 que, por la pandemia, se convirtió en unas jornadas en línea en las que se pudieron visualizar un centenar de obras de las más de 900 que se presentaron.

Ahora, el festival celebra, por fin, la primera edición presencial con un extenso programa de proyecciones, conferencias, talleres y actividades paralelas, que ya se puso en marcha en los días previos a la inauguración.

El festival ha hecho una selección de 10 cortos de animación que han estado presentes en varias ediciones del catálogo de Cortos Comunitat Valenciana, con el que el Institut Valencià de Cultura promueve el cortometraje valenciano en festivales de cine nacionales e internacionales.

Los cortometrajes proyectados por el festival son Los patos, de Ángela Arregui; Proceso de selección, de Carla Delgado; Rutina: la prohibición, de Sam Orti; ¿Dónde estabas tú?, de María Trénor; Patchwork, de María Manero; Dry fly, de Rut Juan; Dent de lleó, de Jorge Bellver; The right way, de Emilio Yebra; Bottle battle, de María Pulido; Vía Tango, de Adriana Navarro, y Esfinge urbana, de María Lorenzo.

En esta edición, Animalcoi rinde homenaje a Calpurnio, dibujante de cómics y figura fundamental de la animación, de cuyo cómic El bueno de Cuttlas se hizo la serie animada Cutlass y el festival proyecta cuatro capítulos, además del cortometraje El bueno de Cuttlas.