«Soy un escritor de brújula, no planeo mucho lo que escribo»

Bueno sí. El tránsito tiene que ver con la vida. Yo lo que es hacer libros y estar conectado con el mundo de la literatura pues lo estoy desde hace más de 20 años. He escrito siempre para adultos, pero tardé en sacarlo porque escribía libros infantiles y juveniles, éramos una empresa. Se iban acumulando los libros hasta que decidí moverlo todo.

Si le digo: ¿Otra novela histórica en el mercado?

Bueno. No me guío demasiado por lo que hay en el mercado. Escribo de aquellas cosas que me gustaría leer y principalmente que necesito escribir. Me atrapa la historia y tengo que plasmarla en el papel. Si hay muchas novelas históricas es algo que no entra en mi ecuación.

¿Y cómo te atrapó esta?

Pues hubo un montón de factores. La verdad es que suelen atraparme las naturalezas de los personajes. Más allá de su historia. Y luego en qué época se ubican. He de reconocer que esta novela no deja de ser un homenaje a El nombre de la rosa. Primero vi la película y luego leí el libro. Eso me influyó mucho. Yo quería partir de ese universo inicial, esas abadías y personajes, pero para contar mi propia historia y viajar al medievo. Hay una comunicación con La cocinera de Castamar porque se habla también del racismo, del clasismo y los prejuicios.

Al final las novelas históricas son más actuales de lo que pensamos y nos recuerdan que no hemos cambiado tanto.

Claro. Muchos de los prejuicios que existían entonces siguen campando a sus anchas. Pero a lo mejor al esclavismo no lo llamamos igual. Ahora es trata de personas. Aunque es verdad que hay una conciencia social que trata de que esto cambie. Pero los prejuicios en sí, marginar a alguien por su tendencia sexual, su piel o su origen al final siguen estando presentes. Si queremos evolucionar como especie habrá que eliminar estos prejuicios.

La documentación le habrá llevado casi más tiempo que la escritura.

No, no tanto como la escritura porque yo me hago un mapa general de la época en la que estoy y luego me preparo la intrahistoria para al ponerme a escribir tener los datos a mano. Soy un escritor de brújula, no planeo mucho lo que voy a escribir. Pero siempre tienes que documentarte mucho si escribes una novela histórica. Mis novelas no dejan de ser ficción histórica, no son un biopic de nadie, me interesa más contar mi ficción ubicada en un período histórico.

Su relación con el cine también ha sido muy intensa, con varios cortos, estudios en EE UU y su primer largo, Las normas, que se pudo ver en el Festival de Alicante y en la Seminci. ¿Tiene el corazón partido entre cine y literatura?

He de decir que me siento más escritor que cualquier otra cosa y cuando digo escritor es creador. Para escribir una novela estás solo y no necesitas presupuesto; para hacer una película necesitas un equipo y dinero. No tengo el corazón partido en ese sentido. Me gusta más escribir que rodar, pero las fusiono por el hecho de crear. Puede venir en forma de guion o de novela.

¿Eso le hace concebir sus novelas de una manera cinematográfica?

Yo te diría que sí. Hay algo de esto inevitable porque vengo de la cultura de la imagen. Me crié en platos de cine porque mi padre tenía una empresa de construcción de decorados; pude estar desde muy pequeño viendo rodar anuncios y aprendiendo la técnica cinematográfica, y eso se traslada a la novela. De manera inconsciente, desde luego.

Pues ahí está La cocinera de Castamar, convertida en serie y con éxito. ¿Está satisfecho?

Sí, claro, claro. Estoy muy contento porque la serie ha sido una sorpresa sin duda. Cuando aparece el éxito siempre sorprende. Si la hubiera dirigido yo hay cosas que nos las hubiera hecho pero otras las hubiera hecho igual.

¿Ve también Los diez escalones como serie?

Puf… Pues se podría hacer una serie, pero tendrían que ser menos capítulos para hacerlo bien. No veo más de 5 capítulos. La veo más como película que como serie. Si el día de mañana pudiese ser una película me gustaría rodarla yo o estar más involucrado en el equipo.

Esta noche, en las Veladas Literarias de Maestral, de alguna manera, la historia de su novela se va a comer y se va a beber, con un vino llamado Oblato, como su coprotagonista.

Oblato es un gran nombre (risas). Me da que el vino este no va a quedar huérfano. Me parece maravilloso. No sé el resto de autores, pero a mí los encuentros literarios, y ya si te ponen en una cena ni te cuento, son una de las cosas más satisfactorias que un autor puede tener. Lo considero un privilegio. Soy yo el que tiene que estar agradecido.

¿Habrá segunda parte de La cocinera de Castamar?

No, no habrá segunda parte. Ahora estoy empezando una trilogía de época. No puedo decir mucho más.