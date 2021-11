Guillermo Heras deja la dirección de la Muestra de Autores de Alicante y pide más financiación y compromiso

En 1992 se ponía al frente de un experimento que acabó siendo la Muestra de Teatro Española de Autores Contemporáneos de Aiicante. 645 espectáculos, 28 autores homenajeados y 9 talleres después, Guillermo Heras anunciaba hoy su renuncia, "no la dimisión", a continuar al frente de este encuentro que alcanza este año su edición número veintinueve. "Me voy para provocar que haya una nueva alternativa para la Muestra, un cambio de rumbo".

La fallida consecución de un estatuto jurídico estable en estos años, no haber podido realizar coproducciones y la carencia de presupuesto han precipitado la decisión de Heras, además de estar "convencido que debe abrirse un nuevo ciclo".

El también dramaturgo y director de escena ha apuntado que "las instituciones deben reunirse y decidir si quieren de verdad tener una Muestra de Teatro en Alicante". En este sentido, ha asegurado que "lo digo con el tiempo suficiente para que las instituciones puedan estudiar con tranquilidad que tipo de modelo, tanto jurídico como artístico, quieren desarrollar de cara al futuro".

El presupuesto "pesa mucho" porque "lleva congelado en el peor sentido del término desde hace 10 años; no se ha tenido en cuenta nada; por eso pienso de que ha llegado el momento de que las instrucciones reflexionen, si van a a querer una muestra como la actual, posibilista, o si van a dar un paso para convertir Alicante en un centro de coproducciones, con la casa del traductor realizada, con proyectos que yo no he sido capaz de resolverlos. Quizá hace faltas una confrontación desde la dirección mayor que la que yo he podido realizar". En este sentido, ha asegurado que "cada año me cantan un bolero, pero los boleros ya los escucho en mi casa".

Guillermo Heras, que pese a haber informado a las diferentes instituciones -INAEM, Conselleria de Cultura, Diputación y Ayuntamiento de Alicante- de su decisión ha afrontado esta última rueda de prensa en solitario, se refirió también a la base jurídica que sustenta la Muestra. "Los problemas se han ido resolviendo por inercia. Cuando se constituye el patronato en el 98 no esta bien concebido porque estaba desde el ministro de Cultura, en ese momento ministra, hasta el presidente de la Generalitat. Es un patronato que no tenía sentido. treinta personas. Lo que me parece fatal es la falta de agilidad de las instituciones culturales españolas; ha habido la voluntad de hacer una fundación pública y lo echaron por tierra".

Para Heras, "Alicante tiene todos los mimbres para ser una capital de la cultura , un referente mediterráneo y no solo de las artes escénicas; no hay ciudades con este número de habitantes que tengan tantos edificios teatrales, museos, auditorio... Realmente lo que haría falta es un proyecto global de ciudad en el que la Muestra sería una pieza más".

El todavía director de este encuentro ha leído un comunicado en el que destaca: "Pertenezco a una generación que en los años 80 del anterior siglo, hizo un gran esfuerzo de gestión para agilizar y desburocratizar modelos administrativos que ya estaban obsoletos. Baste analizar parte de esa Historia para ver que conseguimos algunos resultados interesantes, entre ellos la despolitización partidaria de la gestión cultural pública y una agilización en los procesos administrativos cotidianos en la vida de las artes escénicas. Es decir crear en libertad artística, aunque siempre he defendido que sometidos a los necesarios controles económicos, marcados por cada una de las administraciones concretas".

Pero las dificultades actuales para desarrollar un modelo artístico de gestión, en concreto de los festivales y muestras, "dista mucho de parecerse a aquel sueño. Pero más allá de esta cuestión, quizás subjetivamente razonable, creo que después de 29 años es saludable encontrar nuevos caminos para la gestión de esta Muestra y encontrar la necesaria energía nueva que, sin duda, deberá encarar nuevos retos en la gestión y en lo artístico. Y, eso debe hacerse con una nueva dirección". Algo que se afrontará, presumiblemente, en la nueva reunión del patronato que se celebrará en el mes de febrero.

"No dudo que, como en toda trayectoria de un proyecto cultural esta travesía haya tenido luces y sombras y corresponderá a los críticos e historiadores valorar su transcendencia durante los años transcurridos. De cualquier manera, creo que poniendo en una balanza sus actividades, los logros alcanzados pueden llenarnos de orgullo al equipo que ha pilotado la Muestra estos 29 años".

No obstante, continuará en el cargo hasta que se nombre a su sucesor. "Por lo tanto yo voy a hacer todas las cosas que me corresponden; los informes, exponer mis ideas al patronato. Esto no lo planteo como una confrontación y saben que yo voy a seguir hasta el relevo. Mi idea es, si quieren, ayudar en todo lo posible".

Heras, que tuvo palabras de agradecimiento para los representantes de las instituciones "que tanto apoyaron este proyecto" y, sobre todo, a su equipo de gestión, "prácticamente estable desde el principio de la Muestra", ha concluido: "Allí donde esté nunca dejaré de apoyar y ayudar en lo que pueda al futuro de esta Muestra, y toda mi ayuda en la reflexión sobre esta etapa de transición, desde mi compromiso más profundo con las dramaturgias actuales de nuestro país".

..