La cuestión se complica, y mucho, cuando pasamos de la alerta a la alarma. Los dos últimos años han sido excepcionales en cuanto a las alarmas. Además de padecer pacientemente, y con más miedo que hambre, el estado de alarma por la crisis sanitaria hemos tenido que ir sumando todo tipo de estados alarmantes que consiguen que nuestra salud mental se vea abocada al abismo emocional.

Durante el confinamiento obligatorio teníamos que lidiar con las salidas a la calle donde había que enfrentarse al virus invisible y a la policía omnipresente, que ejerciendo su papel protector te pedía todo lujo de explicaciones y papeles para poder desplazarte, aunque solo fuera para pasear al perro.

Tras ese espeluznante episodio de encierro, aparecen las crisis consecuentes, comenzando por las económicas, que son las que más duelen. Muchos miles de ciudadanos han tenido que cerrar sus negocios y ahora se enfrentan a una de las alarmas más angustiantes de la vida, poder comer todos los días.

Para que no nos relajemos ni un ápice, como por arte de birlibirloque, el precio de las energías se dispara de tal forma que no hay quien pueda afrontar la catástrofe diaria de poder encender ni una triste luz por miedo a la factura. Y no hablemos de lavar la ropa, cocinar o calentar la casa, que eso ya son excesos impensables.

La cosa no queda ahí, porque los combustibles también se disparan, consiguiendo que muchos de los negocios que empezaban a remontar se vayan de nuevo al garete. Para colmo, nuestros ilustres políticos, añaden un aliciente a la recuperación amenazando con cobrar también por el uso de las carreteras.

Nos faltaban las alarmas de apagones y desabastecimiento, y llegaron también. Ahora resulta que sí o sí, tendremos apagones incontrolados que pueden ser de dimensiones desproporcionadas y nos sugieren que nos compremos un infernillo y una linterna de dinamo para estar preparados.

Por si fuera poco, hasta la naturaleza se alborota y entre volcanes activos que devoran todo a su paso, lluvias torrenciales que destrozan por una parte y la sequía que aumenta porque no llueve en otras, cierran el círculo perfecto para que nos acostemos y nos levantemos alarmados.