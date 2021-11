Fotografía impresa al óleo

A partir de ahí, el fotógrafo también indagó en la pintura del portugués -«me pareció muy bonita y muy interesante porque siempre parte de un antecedente fotográfico», explica- y ambos pensaron en la idea de hacer algo juntos. Fue ahí donde las imágenes del temporal extremo en la Vega Baja tuvieron su utilidad.

El resultado es Como si nunca hubiera un mañana, un proyecto expositivo que tomó forma en el reciente festival de fotografía Fotomatón de Orihuela, donde el artista Martinho Costa recreó en lienzos las fotografías tomadas tiempo atrás por Cases y del que ahora acaba de publicarse el catálogo con un texto de Luis López Belda.

«Esto no es una exposición sobre las inundaciones en Orihuela, sino un diálogo entre un fotógrafo y un pintor, una práctica rara que decidimos hacer para el festival», señala Cases.

En este trabajo conjunto, el artista portugués ha trasladado al lienzo las imágenes fallidas para producir «algo nuevo», ya que «realmente es una exposición de pintura», recalca el fotógrafo, que indica que conforme su compañero iba pintando las imágenes y se las enviaba a través de vídeos, veía que los colores iban cambiando, ya que Costa, además, es daltónico.

«El trabajo ha sido muy orgánico, muy evolutivo, que iba cogiendo cuerpo poco a poco», apunta Cases sobre un proyecto que desembocó en diecisiete lienzos de distintos formatos -desde pequeños de 15x20 centímetros hasta 2 metros de largo- en los que queda lejos el resultado final del comienzo. Las pinturas se completaban con un audiovisual de los vídeos que le mandaba Costa.

«Es bonito, porque al final la imagen va a un lugar que no esperabas», explica Ricardo Cases, «abre un camino hacia una cosa que no es mía y se dirige a un sitio diferente», además de considerar «muy generoso que alguien quiera pintar tu trabajo», como ha hecho Costa con el suyo.

El título del proyecto, Como si no hubiera un mañana, es la frase que su madre, como mucha gente en Orihuela, clamaba cada vez que el agua desbordaba las calles tras las lluvias torrenciales. «Es algo que he escuchado toda la vida en mi pueblo, donde siempre ha habido inundaciones y la gente se acostumbra a que el agua entre en sus casas. Me llama la atención el carácter y la deportividad de la gente a la hora de afrontar estas cosas», explica e fotógrafo, que conoce bien estas situaciones climatológicas extremas, al contrario que el artista portugués, que, como remarca Luis López, nunca ha estado en Orihuela ni sabecon exactitud lo que es una DANA y, como en un juego del teléfono estropeado, trata de reconstruir con sus pinceles la realidad oriolana que ya no existe «creando algo nuevo, un objeto que no es la realidad», sugiere.