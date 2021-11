Objetivo: salvar la posidonia

Los bosques capturan CO2 de la atmósfera y juegan un papel fundamental en la lucha contra el calentamiento global. Y, sin embargo, no solo son las grandes masas forestales las que desempeñan tan decisiva función. También lo hacen, y con más eficacia aún, los fondos de los mares. Allí vive una planta submarina llamada Posidonia oceanica, que se extiende a lo largo de amplias praderas ondulantes y que constituyen, directamente, verdaderos bosques sumergidos. No en vano, esas praderas son el hogar de numerosas especies de peces, moluscos y otros organismos que tienen allí su refugio y su lugar de cría y alimento. La eficacia de la posidonia a la hora de capturar CO2 de la atmósfera es tal que incluso supera a la del propio Amazonas. El oceanógrafo Carlos Duarte ha definido a esta planta como «campeona el secuestro de CO2», puesto que una sola hectárea de posidonia «puede secuestrar tanto carbono como 15 hectáreas de bosque amazónico y, además, no se quema», afirma en alusión a los graves incendios que amenazan esta selva tropical.