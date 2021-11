ESBOZO DE LA ESQUIZOFRENIA

Más autoras como Sandra Ferrús y su compromiso social con «El silencio de Elvis», obra que ha dirigido ágilmente y en la que interpreta a la comprensible hermana de un joven con esquizofrenia, que lleva dentro al rey del rocanrol y que sabe lo que la gente va a decir. Son los trastornos mentales y José Luis Alcobendas. Depresión, intento de suicidio o la denuncia sobre un sistema que no actúa con la eficacia necesaria. La salud mental es un problema individual y colectivo. Siempre conviene ponerse en el lugar del otro. Intervienen Elías González, Susana Hernández y Martxelo Rubio, quien asume los papeles de Elvis, forense y psiquiatra en el entorno de una gris escenografía de Fernando Bernués. Según las intenciones, una «historia de amor, perseverancia e incomprensión». Alcobendas tiene un eufórico papel que no es exageración exactamente. Lo maneja con desparpajo y control. González es un padre convencional que tiene gracia, y Hernández, la madre, la típica señora angustiada ante las dificultades. Rubio tiene seguridad y mueve piernas y caderas recordando a Elvis Presley, del que oímos algunos fragmentos. «Love me tender», «El rock de la cárcel», «In the ghetto» o el tímido arranque de «King creole». La versatilidad de Sandra Ferrús se manifiesta en una mujer de teatro a la que vemos muy segura y extrovertida en escena. El texto apunta y dispara, pero es insuficiente al exponer esta problemática. Hay inclusiones, como lo del concurso televisivo, que frivolizan o nos desvían y no ayudan al núcleo básico. Fármacos, terapias psicosociales, posibles ingresos hospitalarios… El joven tiene mucha simpatía y ciertos arranques. La familia pide ayuda. Dictan orden de alejamiento para que no se acerque a su madre, y pasa por un psiquiátrico penitenciario. Quiere una vida normal, trabajo e hijos. O ser un pájaro libre. La cuestión es atender adecuadamente, acabar con ese estigma y no caer en el miedo o el desamparo si fallan las familias. Esto se captó en la Muestra. En el Principal.