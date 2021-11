¿Puede un robot decidir su destino?

Ros Film Festival, el único certamen internacional dedicado a cortometrajes sobre robótica que se celebra hasta el domingo en Alicante, propone esta semana en Las Cigarreras debates en los que indagar sobre el uso de la tecnología, monólogos de humor e incluso plantear un juicio a un robot. El lema de este año, "Grados de libertad", es el eje en torno al que giran las mesas, formadas por expertos de primer nivel y abiertas al público.

El profesor de la Universitat de Barcelona y autor del libro “Robots de cine”, Jordi Ojeda, propondrá en su charla del próximo sábado en Las Cigarreras, a las 20.30 horas, si un robot tiene derecho a decidir su destino. Ojeda es doctor ingeniero industrial y máster en producción automatizada y robótica.

La idea del juicio a un robot surge de un famoso episodio de la serie "Star trek la nueva generación", a finales de los años ochenta, en la que la flota estelar envía a un ingeniero a la nave enterprise a desmontar a Data para intentar descubrir cómo está hecho y aprender la tecnología que hay detrás de un robot tan excepcional. Pero al desmontarlo, el robot moriría, y Data pide un juicio, donde el fiscal aboga por la importancia del avance científico y, en cambio, la defensa aboga por la concepción de qué es humano y qué no, y si los robots tienen el derecho de decidir sobre su destino.

Tras el veredicto del público, la humorista Raquel Sastre, fan del humor negro y corrosivo, presentará "¡Electro jorobate!" un monólogo en el que los robots caseros van a salir terriblemente mal parados.

Pero las actividades de esta semana en el festival se inician este jueves con una mesa redonda sobre robots, tecnología y libertad. Después de la pandemia, y con el avance de las tecnologías, ¿somos más libres o más esclavos? ¿qué grado de libertad tiene un robot? ¿qué grado de libertad tiene un humano?

Moderada por Lorena Sánchez, periodista científica y redactora jefa de la revista QUO, en ella participarán Andrés Torrubia, ingeniero de telecomunicaciones, experto en inteligencia artificial, cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial y fundador del 'podcast' 'Software 2.0'; Silvia Conesa, actriz, directora y guionista que en 2017 crea su propia productora, Gerion Films, orientada al género fantástico, y autora del largometraje de ciencia ficción, “Fallo de sistema”; la artista alicantina Olga Diego, cuya obra "Jardín Autómata" es una gigantesca instalación formada por casi un centenar de esculturas inflables y electrónicas; José María Savater Navarro, catedrático de Universidad (Área de Ingeniería de Sistemas y Automática) y profesor de Robótica e investigador del Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la UMH donde desarrolla robótica aplicada a la medicina.

Los creadores de Miura 1, el primer cohete 100% español que viajará al espacio el año que viene, también participan en la mesa de debate del viernes en Las Cigarreras. Moderada por Gabriela Martí, directora y fundadora del Festival RIZOMA, en esta jornada se hablará de naves espaciales, cohetes, inteligencia artificial y robots.

Raúl Torres y Raúl Verdú, cofundadores de PLD Space, la empresa espacial con sede en Elche, son los creadores de Miura 1, el primer cohete 100% español que viajará al espacio el año que viene, presentado el pasado viernes en Madrid. Desarrollan vehículos espaciales reutilizables y tienen en marcha dos cohetes que dotarán a España en 2024 de capacidad para el lanzamiento de satélites. PLD Space fue fundada por Torres y Verdú y ahora ya cuenta con más de 60 empleados. Desarrollan dos lanzadores: Miura 1, un vehículo suborbital, y Miura 5, un vehículo orbital, un importante avance para el mercado de lanzamientos espaciales.

También participarán Antonio Arias, músico y líder del grupo Lagartija Nick, autor del libro-disco doble "Hello Earth / Hola Tierra" (Chesapik), que contiene las poesías originales escritas por el astronauta Alfred Worden, durante la misión Apolo XV en 1971, y publicadas en 1974 en el libro "Hello Earth, greetings from Endeavour"; Natalia Pérez-Galdós, responsable de la colección de divulgación científica para jóvenes Ada Ciencia y el Dr. Azufre; y Javier Ordóñez, catedrático Emérito de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y miembro del equipo de investigación ScienceFlows de la Universitat de València.

Además de estas charlas, la proyección de cortometrajes continúa entre el miércoles y el domingo, día en que se mostrarán los títulos ganadores, cuyo fallo se conocerá el sábado.