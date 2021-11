Blas Ruiz Grau publica el thriller psicológico «El cuento del lobo»

El escritor Blas Ruiz Grau (Rafal, 1984) publica su octava novela, El cuento del lobo, un libro «que nos lleva de la intriga psicológica al thriller más adictivo».

Ruiz Grau, también autor de los ensayos de investigación criminal ¡Que nadie toque nada! y Asesinos en serio I y II, autopublicó su primera obra, La verdad os hará libres, en 2012 y las tres siguientes –La profecía de los pecadores, Kryptos y Siete días de marzo– alcanzaron los primeros puestos en las listas de libros digitales, conquistando a miles de lectores. También ha publicado la trilogía No mentirás, No robarás y No morirás.