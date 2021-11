El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha anunciado hoy que el Premio de Honor de la Música Valenciana 2021 es para Sedajazz, "un colectivo de músicos de primer nivel que este año celebran 30 años no solo en los escenarios, sino también en su faceta formativa, de donde han salido tantos artistas de prestigio dedicados al jazz”. Este premio lo concede Cultura de la Generalitat en el marco de la cuarta edición de los reconocimientos autonómicos Carles Santos de la Música Valenciana, que este año se celebran el 26 de noviembre en el Teatre Principal de Castelló de la Plana.

“Consideramos muy apropiado este reconocimiento porque Sedajazz se ha convertido en un punto de encuentro para crear, para aprender y para difundir el jazz en el ámbito internacional. Es un proyecto singular de enseñanza de música creativa, promotora de conciertos y festivales, sello discográfico y una marca que referencia a más de cien músicos profesionales formados a través del contacto directo con el mejor jazz internacional”, ha comentado Vicent Marzà en un acto celebrado esta mañana con los nominados a los galardones.

Colectivo de músicos Sedajazz

Nació en 1991 y está liderado por Francisco Ángel Blanco Latino. Con formatos diversos como big band, ensemble, dixieland, orquesta, marching band, grupos de cuerda, tríos o cuartetos, el Colectivo Sedajazz ofrece la posibilidad de múltiples sonoridades y espectáculos muy diversos que los han llevado a estar considerados, por especialistas y público aficionado, como una de las mejores y más completas agrupaciones de músicos de jazz del panorama europeo.

Gracias al esfuerzo y colaboración de todo su elenco de artistas, Sedajazz representa una iniciativa cultural de acercamiento a la música. Con la creación de seminarios internacionales, cursos y talleres de formación en los cuales participan figuras del jazz mundial, el Colectivo pone de manifiesto su potencial pedagógico, avalado por el éxito obtenido así como por el reconocimiento mediático e institucional.

Una ceremonia con temas musicales valencianos

La música, en todas sus variantes y manifestaciones, será el hilo conductor de la ceremonia, con canciones de la música valenciana de todos los estilos y épocas.

Según el director artístico de la ceremonia, Vicent Colonques, "voces conocidas de la música valenciana actual interpretarán ‘hits’ valencianos arreglados expresamente para la ocasión y la escenografía sitúa en todo momento a la música en el centro”.

Las nominaciones a las 14 categorías de los Premios Carles Santos 2021

Hace unas semanas se anunciaron los nominados y nominadas en las 14 categorías a los premios, entre cuyos finalistas destacan artistas y grupos de la provincia de Alicante, como Joe PasK, Júlia, Nacho Casado, Luis Prado, Sandra Monfort, Jordi Sanz, El Diluvi y Marcel el Marcià.

En la categoría de mejor artista o grupo revelación las finalistas son Esther, por ‘Les teues ales’; Las Libelu, por ‘Otro mundo’; Sandra Monfort, por ‘Niño, reptil, ángel’; y Twin, por ‘Twin’.

En la categoría de mejor disco de pop encontramos Júlia, por ‘Casa’; Laura Esparza y Carlos Esteban, por ‘Espais’; Luis Prado, por ‘El tsunami emocional’; y Valira, por ‘Supernova’.

Por lo que respecta a mejor disco de rock los finalistas son Joe Pask, por ‘Jo i el món’; Júnior Mackenzie, por ‘Now that we are dead’; Mafalda, por ‘Les infelices’; y Santero y los Muchachos, por ‘Cantina’.

En la categoría de mejor disco de música urbana los nominados y las nominadas son Aina Palmer, por ‘Fallanca’; Ding-Dong System, por ‘La nave de la no-party’; Maluks, por ‘Som i vibrem’; y Zoo, por ‘Llepolies’.

En la categoría de mejor disco de jazz los finalistas son Alex Conde, por ‘Descarga for Bud’; Autòctone, por ‘Sons de rapsoda’; Javier Vercher, por ‘Agricultural wisdom’; y Sedajazz Bing Band, por ‘Sinergia’.

En la categoría de mejor disco de fusión y mestizaje han resultado nominados y nominadas 2i2 Quartet por ‘2020’; Besarabia, por ‘Animal republic’; Eva Olivencia, por ‘Viure’; y Xiomara Abello, por ‘Flor de xicoia’.

En la categoría de mejor disco de canción de autor, las propuestas nominadas son Jonathan Pocoví, por ‘El vals de los desobedientes’; Nacho Casado, por ‘Amor, música & lágrimas’; Oscar Briz, por ‘Amor i psicodèlia en temps de virus’; y Ovidi4, por ‘L’Ovidi se’n va a la Beckett’.

Respecto al mejor disco de música tradicional popular tenemos como finalistas a Aljub, por ‘Cor de magrana’; Aigua, por ‘Noninó’; Catí Plana y Pau Puig, por ‘Tretze vares’; y Les Folies de Carcaixent, por ‘A l’estil del país’.

En la categoría de mejor disco de recuperación de patrimonio musical las propuestas finalistas son Capella de Ministrers, por ‘Mediterrània’; Jordi Sanz, por ‘Félix de Santos. Obras de concierto’; Marta Estal y Daniel Ariño, por ‘Manuel Palau: música per a veu i piano’; y Trio Cabanilles, por ‘Tubarum Convivium’.

En la categoría de mejor disco de clásica contemporánea los nominados son Dúo Álvarez-Luján, por ‘Inèrcies’; La Dispersione, por ‘L’alquimista’; Spanish Brass, por ‘Spanish Brass (a) Live’; y Valencia Baryton Project, por ‘Haydn: Baryton trios’.

En la categoría de mejor disco de música para familias encontramos a Iruixa + Skargots, por ‘Iruixa + Skargots’; La Factoría de Sons, por ‘Un munt de cançons’; Marcel el Marcià, por ‘Secrets dins d’una caixa dins d’un calaix’; y Ramonets, por ‘Flipa’.

La categoría de mejor diseño ha tenido como finalistas a Carles Rodrigo, por el diseño del disco ‘Twin’, de Twin; Jorge Lawerta, por el diseño del disco ‘Balboa lovers’, de Le Dancing Pepa; Mònica Llop, por el diseño del disco ‘Jo i el món’, de Joe Pask; y Realmente Bravo, por el diseño del disco ‘Titulares indiscutibles’, de Hermano Salvaje.

En el apartado de mejor gira, los finalistas son El Diluvi, por ‘Els amants’; Maluks, por ‘Som i vibrem’; Xavi Sarrià, por ‘No s’apaguen les estreles’; y Zoo, por ‘Llepolies’.

Finalmente, en la categoría de mejor vídeo encontramos a Cavallets Produccions por el vídeo ‘Butano y amor’, de Amor Butano; La Casa Calba, por el vídeo ‘Plàstic’, de El Triangulista; Órbita, por el vídeo ‘Benasque’, de Twin; y Volcànica Media, por el vídeo ‘Llepolies’, de Zoo.

Cabe destacar que aparte de estas 14 categorías también se entregan el premio al mejor disco y mejor canción entre todos los nominados en las categorías de álbum, además del premio del público, que se otorga por las votaciones populares a través del web de los premios www.premissantos.com.