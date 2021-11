La Universidad de Alicante y los clubes rotarios de Alicante y Alicante Puerto organizan un año más su tradicional Concierto de Navidad Rotary-UA, que interpretará la Orquesta Filarmónica de la UA (OFUA) en el ADDA el próximo domingo 19 de diciembre a las 12 horas, tal y como han detallado esta mañana en rueda de prensa Catalina Iliescu, vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria; Juan Soler, presidente del Rotary Club Alicante; José Pascual Poveda, presidente del Rotary Club Alicante Puerto, y Gracia de Pascual, en representación de ACOMAR.

Bajo la dirección de Tobias Gossmann, el concierto, al igual que las pasadas ediciones, tendrá un carácter solidario y la recaudación irá destinada a la Asociación Comunidad de Personas marginadas de Alicante (ACOMAR), con un precio/donativo de 15 euros. Para aquellos que no puedan asistir pero deseen colaborar con esta causa solidaria, se ha habilitado la Fila Cero. Además del patrocinio específico de los clubes rotarios para este concierto, la OFUA cuenta con el apoyo de sus patrocinadores anuales: la Fundación Manuel Peláez y Cajamar Caja Rural.

El Concierto de Navidad Rotary-UA de este año incluirá, tal y como detalla el director de la OFUA, Tobias Gossmann, dos piezas: el estreno absoluto de “La Suite Al-Laqant” y la Sinfonía N.5 de Schubert. La “Suite Al-Laqant", del compositor alemán Marcel Noll, ha sido creada por encargo de la Universidad de Alicante para la Orquesta Filarmónica de la Universidad (OFUA). Gossmann ha asegurado que “el compositor Marcel Noll nos cuenta su propia historia e inspiración en este encargo: Un viaje por los tiempos de Alicante. De hecho, la Suite se podría haber llamado Leukante, Lucentum, Medina Laqant, Alicante o Alacant, haciendo referencia y homenaje a las distintas épocas y lenguas de la ciudad”.

El programa del concierto se completa con la "Sinfonía núm. 5, D 485 en Si b Mayor" de Franz Schubert, una de las más conocidas del compositor austriaco. Schubert creó esta sinfonía en 1816, con tan solo 19 años, en una época decisiva en la vida del compositor. Tras dejar su trabajo como ayudante de profesor en la escuela de su padre, se muda a casa de su amigo Franz von Schober para dedicarse en exclusiva al estudio y la composición. El legado de la primera escuela vienesa y las influencias de Mozart y Haydn son claramente reconocibles en esta sinfonía, tanto en forma como en contenido. No obstante Schubert expresa ya su propia alma: sus innovaciones, sus bellas melodías, a veces tan hermosamente melancólicas.

Además del Concierto de Navidad Rotary-UA, la OFUA ofrecerá otro Concierto de Navidad gratuito en el Teatro Circo de Orihuela, el viernes 17 de diciembre a las 20:30 horas, con mismo director y repertorio.

Tobias Grossmann

Tobias Gossmann nació en Siegen (Alemania). Cursó los estudios profesionales en la University of Music and Performing Arts de Viena, donde estudió violín, piano y dirección orquestal. Su carrera profesional empezó como líder y concertino de la orquesta de cámara vienesa Maurice Ravel Ensemble. Más tarde ocupó la plaza de concertino asociado en la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo de Barcelona durante más de diez años. A partir de 1999 decide dedicarse fundamentalmente a la dirección orquestal, celebrando su presentación oficial con la Orquesta de Cámara de Andorra con el estreno del ballet Terra Baixa del compositor catalán Albert Guinovart. Desde entonces, ha sido invitado a dirigir la Festival Orchestra of Canford (Inglaterra), la Folkwang Chamber Orchestra Essen (Alemania), la Radio FM Orchestra Sofia (Bulgaria), la Radio Orchestra Pilsen (República Checa), George Enescu Philharmonic Orchestra (Rumanía), la Orquesta de Cadaqués, la Orquesta Filarmónica de Oviedo, la Orquesta de Extremadura (España), la Bottega Armonica y la Orchestra Internazionale d'Italia (Italia) y la Orquesta Filarmónica Portuguesa y la Orquesta Académica Filarmónica Portuguesa (Portugal) entre otras.

La Orquesta Nacional de Tailandia lo invitó a dirigir una noche de gala en Bangkok para celebrar el 70 aniversario de Su Majestad, la Reina Sirikit de Tailandia. En Japón ha dirigido la Super World Orchestra, con la cual ha recorrido, entre el 2001 y el 2007, la mayoría de ciudades y salas del país, y ha participado en grabaciones y producciones televisivas para el "International Music Festival Tokyo". In 2009 y 2013 ha vuelto a Japón con la Orquestra Sinfónica Camerata XXI y en 2017 y 2019 con la Orchestra Internazionale d'Italia. Entre 2003 y 2016 fue Director Musical y Director Titular de la Orquesta Sinfónica Camerata XXI in Tarragona. En 2017 fue nombrado Director Artístico y Titular de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante.