Cartier-Bresson, en Alicante

Una de ellas fue Alicante, donde el barrio se convirtió en objetivo de la cámara de este fotógrafo, pionero del nuevo periodismo y cofundador de la Agencia Magnum. Dos de esas imágenes se podrán ver por primera vez en la ciudad a partir del próximo jueves. Será en el MACA, en el marco de la exposición fotográfica Vulnerabilidad(es), comisariada por Enric Mira, que ocupará el Museo de la Universidad de Alicante (MUA), integrada por fondos de la colección de la Fundación per Amor a l’Art de Valéncia, realizado en colaboración con Bombas Gens Centre d’Art.

Las dos imágenes citadas fueron tomadas en prostíbulos del Barrio -entonces barrio chino-, una en 1933 y otra en 1934, y forman parte de toda una serie realizada en la ciudad. Las fotografías de Alicante se mostrarán en el MACA junto a otras dos de Madrid y una de un lugar indeterminado en España.

«Son unas fotografías muy conocidas pero no hemos expuesto nunca en Alicante a Cartier-Bresson y por tanto esas imágenes nunca se han visto aquí», asegura Rosa Castells, conservadora del MACA, donde las cinco imágenes se mostrarán en la primera planta, en diálogo con la Colección Arte Siglo XX, «junto a las obras de Juan Gris y la Montserrat de Julio González; por contemporaneidad funcionan en ese espacio cronológico y es su contexto histórico».

El MACA acogerá también dos conferencias: Aproximaciones a la vulnerabilidad el 1 de diciembre con Cristina Guirao, Juan Manuel Zaragoza, Juan Antonio Roche y Enric Mira; y otra el día 1 de Jorge Pulla, Henri Cartier-Bresson en España.

Las imágenes del fotógrafo francés se completan con la muestra mayor en el MUA de Vulnerabilidad(es), que permitirá descubrir a destacados autores contemporáneos de esta colección, integrada por más de 2.250 obras de 220 autores y asesorada por Vicent Todolí.

El comisario de la exposición, el profesor Enric Mira, indica que «la temática que la inspira gira en torno a la vulnerabilidad, una realidad compleja que ha adquirido notable protagonismo en los últimos tiempos a raíz de fenómenos como la desigualdad social, los efectos del cambio climático, la violencia de género, los movimientos migratorios o la reciente pandemia del covid. La reflexión teórica sobre la vulnerabilidad del ser humano no es reciente, sin embargo la urgencia de respuestas al momento que vivimos, tan comprometido en muchos aspectos, ha validado su actualidad».

La fotografía documental, la performance feminista, el arte conceptual o la puesta en escena del cuerpo componen la diversidad de planteamientos e intereses artísticos con los que los creadores de la exposición han hilvanado un discurso estético y visual sobre los diferentes planos de la vulnerabilidad.

Yto Barrada (París, 1971), Paul Graham (Stafford, 1956), Edmund Clark (Gran Bretaña, 1963), Sanja Ivekovic (Zagreb, 1949), Francesca Woodman (Denver, 1958-Nueva York, 1981), Iñaki Bonillas (Ciudad de Méjico, 1981) y José Guerrero (Granada, 1979), son los autores seleccionados cuyas obras integran el recorrido expositivo con más de 70 imágenes y un audiovisual.

Graham transita por las calles de diferentes ciudades norteamericanas en la serie A Shimmer of Possibility; Barrada documenta el estado actual del barrio Carrières Centrales en Casablanca en Reprendre Casa. Carrières Centrales, Casablanca; Clark realizó el trabajo Guantanamo: If the Light Goes Out en el centro de detención que EE UU instaló en Guantánamo tras los ataques del 11-S; Ivekovic recuerda que la violencia ejercida sobre las mujeres a través de estereotipos de género en Instruction #1; Woodman convierte su propio cuerpo en el recurso habitual de sus fotografías; Bonillas parte del archivo fotográfico de su abuelo republicano exiliado para la realización de A Storm of Secondary Things; y las fotografías de Guerrero, de la serie Chinle (Dust storm), Arizona, hablan de la idea de paso del tiempo y de las cicatrices dejadas por la acción humana en el paisaje.

La alicantina Susana Lloret, vicepresidenta de la Fundación Per Amor a l’Art afirma que «es una satisfacción enorme ver cómo la colección viaja y se muestra en otros lugares diferentes de nuestro centro, y especialmente en Alicante, que es mi ciudad», tras añadir que conecta con el hilo argumental de esta exposición «porque el arte es una manera de mostrar muchas cosas, pero también la cara oculta de esta realidad».