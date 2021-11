Inocencio Arias: «La derecha ha sido pusilánime a la hora de defender temas culturales»

Tras el éxito de Con pajarita y sin tapujos, el diplomático español vuelve a repasar la actualidad con su habitual incorrección política, humor y socarronería en Esta España nuestra, cuyo subtítulo Mentiras, la nueva Guerra Fría y el tahúr de Moncloa deja pocas dudas de por dónde va su ácida pluma. Escrito «con la razón y el corazón», el libro está pegado al presente, desde las vacunas y la gestión autonómica y nacional de la pandemia, Trump y Sánchez -a los que presenta como «mentirosos gemelos»-, la irresistible ascensión y caída inesperada de Biden, el Sáhara, Marruecos... y Ceuta, el enfrentamiento de EE UU y China, Podemos, la reivindicación de Felipe VI o Cataluña, pero lo que recorre todo el libro es la mentira: «las de Sánchez, Trump, los independentistas...».

«El que piense que estoy mintiendo o contando falsedades que lo refute, porque lo que yo cuento son hechos. Por ejemplo en memoria histórica. Es enormemente condenable el asesinato de García Lorca, canallesco, sin embargo se pretende silenciar que en los mismos días era asesinado en Madrid por el Frente Popular el dramaturgo Muñoz Seca, el más popular con diferencia, pues yo me rebelo contra eso», afirma el exdiplomático, a quien le indigna la revisión de la historia. «La memoria histórica es divisoria -subraya- y debería limitarse a que los que han perdido un familiar asesinado encontrar sus restos. Hasta ahí la memoria histórica es loable». Para Arias, que ha trabajado con los gobiernos de Suárez, González y Aznar, el problema es que «la derecha ha sido más pusilánime a la hora de defender temas culturales y se ha plegado más a la izquierda, pero a mí, que no soy ni pepero ni sociata, si me sacan el bombardeo de Gernika yo saco el bombardeo de Cabra que lo hizo la República. Si sacan Lorca, yo saco Muñoz Seca, que era el autor favorito de mi madre, y así sucesivamente...». Curiosamente, Esta España nuestra se cierra con un relato de ficción: qué hubiera sucedido si la República hubiera ganado la Guerra Civil. «Las cosas que hizo Franco, como dice Chaves Nogales, se habrían repetido una tras otra, los mismos fusilamientos, no habrían tenido clemencia, censura férrea, sin partidos ni libertad, la Iglesia totalmente silenciada y la economía habría ido mal, como la primera época de Franco, incluso peor, porque en crisis la izquierda gestiona peor que la derecha», aventura el autor, cuyo título procede de la mítica canción de Cecilia: «¿Qué pensaría Cecilia de esa España que quería?». Lo presenta la tarde del sábado en el Colegio Inmaculada Jesuitas.