Loles García (@soyloles), dedicada a la comunicación desde hace más de 30 años, ha cambiado los micros y los platós de TV por una cocina para mostrarnos que se puede comer sano, rico y rápido con producto de temporada y a precios de escándalo. Presenta «Juntos hablamos de Alimentación Saludable», un espacio de cocina de la mano de Consum donde elabora recetas #healthy en 15 minutos. El programa se emite todos los jueves, a las 14.30 horas.

Dicen que comer sano no siempre quiere decir aburrido…

Cierto. Comer sano puede ser muy divertido. Hay muchos productos de temporada que necesitan muy poca elaboración. Yo he pretendido hacer platos fáciles, deliciosos, sanos y rápidos. Poner color en los platos es muy importante para mí ya que el color puede influir en el pensamiento, cambiar acciones y provocar reacciones. Un plato monocromático es triste y aburrido.

¿Qué te inspiró a realizar este programa?

El resultado de la revisión médica de la empresa. Fue contundente para cambiar mis hábitos alimenticios: colesterol y sobrepeso adquiridos durante la pandemia. Acudí a un médico nutricionista pero al mes de seguir su dieta me aburrí, seguía comiendo lo mismo casi todos los días y lo que me planteé fue seguir una dieta sana, hacer cinco comidas al día, pero muy variada. El pan no he dejado de comerlo. Pero le pongo sabor y color a cada uno de mis platos.

¿Cuál es el ingrediente que siempre utilizas?

Las especias son fundamentales y muy importantes para dar sabores distintos a los platos. En mi casa ya no caben, tengo de todo. Si a un mismo ingrediente le cambias las especias tienes otro plato diferente. Siempre recomiendo +cúrcuma y –ibuprofeno ya que posee importantes propiedades antiinflamatorias, hace mejores digestiones, da color y sabor. Me encantan las hortalizas deshidratadas, las mezclas exóticas, los picantes, las aromáticas, etc. Me gusta todo.

¿Cuál es la principal fuerza de este tipo de recetas?

Más bien diría de este tipo de programas. Con él he querido demostrar que cuando se trabaja y se tiene poco tiempo para cocinar, podemos sacarle mucho partido a recetas sanas, equilibradas y con productos de temporada. El secreto está en cortar muy pequeñas las verduras para que se cuezan antes si queremos hacer una crema o un acompañamiento.

¿Con qué recetas nos sorprenderás más adelante?

Los programas que quedan son una verbena deliciosa de colores y sabores. Tengo jamón serrano con berenjena, el kebap de cordero y mucho más.