Un corto de Mutxamel protagonizado por un actor con síndrome de Down acumula premios y nominaciones

Muy probablemente Paco Moya no podrá hoy leer este reportaje que habla de él. Por la mañana tiene programado un viaje a Madrid. Sabe que acude a un festival donde el cortometraje en el que actúa como protagonista está seleccionado. Pero lo que no le han dicho es que le han dado el Premio a Mejor Actor. Así lo ha decidido el jurado del Festival de Cine sobre Discapacidad que organiza la Fundación ANADE en Collado Villalba. «Él cree que simplemente va a ver la gala. Pero está premiado», explica con complicidad Marco Gosálvez, el director de la escuela de actores y del corto que ha hecho famoso a Paco, actor por el que tiene un cariño especial.

«Como tú», de la factoría Cinétika de Mutxamel, no deja de acumular éxitos. Y no hay día en el que el director no pregone a los cuatro vientos que han vuelto a ser nominados o que han obtenido un premio, bien nacional o bien en el extranjero. Porque esta obra cinematográfica ha calado muy hondo. De una forma muy natural visibiliza que una persona con síndrome de Down tiene sueños y miedos, como cualquiera, pero que tiene que superar una barrera algo más alta, además de sus propios temores, los prejuicios de los otros. Paco Moya encarna a un chico que, como él, quiere ser actor, y se encuentra con el rechazo y las burlas, el miedo a no encajar en los parámetros de lo que debe ser un actor.

«Como tú» ya ha obtenido 19 premios y acumula 30 nominaciones en festivales cinematográficos. Y no se queda solo en el territorio nacional. Cuenta con galardones en India, Venezuela, Chile, Argentina, Guatemala, Italia... Este mes de noviembre se ha alzado con el premio al Mejor corto de justicia social en el Austin International Art Festival de EE UU.

Estos reconocimientos son un espaldarazo para el joven actor, muy querido en Mutxamel, que no falla ni un día a sus clases de interpretación.

«Paco es un amor, un ejemplo de superación y de disciplina. Viene todos los días a clases con mucha ilusión. Está cumpliendo su sueño y él considera que se tiene que esforzar al máximo para seguir ahí y triunfar», narra Matilde Albert, vicepresidenta de Cinétika y profesora de interpretación. La ilusión del joven actor es contagiosa, y su amor por la interpretación y afán de superación los desparrama en la escuela de actores. «Al equipo de producción, a los compañeros de clase, a los profesores. Siempre lo celebra todo con una alegría como si ganáramos la Champions League, y al final las clases se convierten en una fiesta y todo es gracias a él», añade la profesora.

«Como tú» no es el único cortometraje que llena de alegría a los actores y actrices de Cinétika y a sus responsables. Otras tres producciones están logrando grandes resultados en festivales de todo el mundo y entre todos ya van por un centenar de nominaciones y premios. Se trata de «Habitación 411», una historia real grabada entre Mutxamel y un centro hospitalario; «El Intercambio», una crítica social de género hecha con humor protagonizada por el propio Gosálvez; y «Despierta Princesa», un relato infantil en el que actúan los niños Lucas da Silva y Melisa Gosálvez, la hija de Marco, y que ya se ha hecho con 11 premios. «Festivales importantes de todo el mundo están premiándonos», cuenta con orgullo el director de la academia.

Su implicación también ha hecho que el centro cuente con el respaldo municipal. Por eso, desde la escuela de actores agradecen los esfuerzos del Ayuntamiento por programar obras de teatro y apoyar actuaciones como el ciclo Mutxamel a Escena. Además, este 2022 ese apoyo e interés por la dramaturgia van a convertir a Mutxamel en epicentro del teatro. Va a concitar a más de un centenar de compañías amateur en un encuentro de toda la Comunidad Valenciana. Entre el 2 y el 3 de abril Mutxamel será pura esencia del teatro.