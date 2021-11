Quinta temporada que se ha hecho esperar....

Gonzalo Eulogio: Pues sí, pero hasta que no hubiera garantías de no poner en riesgo la salud de nadie no podíamos volver. Ahora las hay.

¿Alguna novedad?

Augusto González Braña: Dedicaremos los últimos cinco minutos del programa a las series de TV, cuyo auge es imparable. Yo me haré cargo.

¿Vais a seguir con vuestro estilo?

A.G.B.: Desde luego. No están reñidos el rigor y el humor.

Algunos opinan que sois muy duros con las críticas.

G.E.: Bueno, ya hay demasiados críticos generosos y obsequiosos. Nosotros, hablando en serio, garantizamos independencia absoluta y la máxima objetividad. Es lo bueno de ser críticos de provincias. Nadie nos condiciona.