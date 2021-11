Otro de los programas que no faltarán esta nueva temporada es «La Línea Roja», un debate de actualidad política dirigido y presentado por la periodista Laura Millán. ¿Cómo se presenta la nueva temporada?

Afrontamos un año más lleno de energía y ganas de conocer a nuestros políticos. Queremos seguir escuchando sus argumentos, ver cómo se posicionan no solo en los asuntos que prevén. En «La Línea Roja» nos gusta sacarlos de su zona de confort para que escapen de guiones establecidos y aporten su visión particular sobre el asunto propuesto. Desde mi punto de vista, es positivo que los ciudadanos tengan esta oportunidad de conocer mejor a los que los gobiernan y a los que, al fin y al cabo, toman decisiones de calado que en algunos casos influyen en su vida laboral y personal.

¿Cuál es el perfil del político que acude a «La Línea Roja»?

Este es un programa de valientes, de eso no me cabe ninguna duda. Son dirigentes que no temen a ponerse delante de las cámaras y enfrentarse a dos, tres e incluso cuatro temas de actualidad. Lo normal es que, como mínimo uno de ellos, les ponga contra las cuerdas, no solo por el tema escogido en cuestión, sino porque, como sabéis, este es un programa de debate, y los compañeros no suelen ponérselo fácil a sus adversarios. Por eso para mí quienes dicen sí cuando les proponemos participar tienen un mérito tremendo, y más quien repite.

¿Qué le dirías a quien todavía no se ha atrevido a participar en el debate?

Que lo haga, y que descubra que la clave está en debatir de manera respetuosa y mostrar sin tapujos su punto de vista. Con estas pautas seguro que los que todavía se resisten, repetirían una vez que lo han probado.

En cuanto a perfiles de políticos, ¿quiénes son los invitados?

Depende del día de la semana. Como nos gusta conocer a todos los que nos representan, seguiremos con nuestro formato habitual alternando a los concejales del Ayuntamiento de Alicante, los diputados de la Diputación de Alicante y los de Les Corts Valencianes con los del Congreso de los Diputados. Tres de ellos, cada día, de lunes a miércoles en Información Tv.