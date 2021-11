El magazine cumple una temporada más, convirtiéndose así en uno de los más longevos. El programa «Revista de Sociedad» presenta nueva temporada. ¿El éxito de su fórmula? Su cercanía y entrega al espectador, además de una firme apuesta por ofrecer siempre una variada oferta informativa referente a la actualidad cultural y social de la Comunidad Valenciana. El magazine valenciano regresa renovado, con nuevos colaboradores, mayor contenido y bajo la presentación de la periodista Belén G. Cantavella, con una dilatada experiencia en diferentes medios de comunicación como la Cadena SER, RTVV, À Punt o Antena 3.

Belén G. Cantavella

Belén, ¿cómo afrontas este nuevo reto?

Estoy entusiasmada. Estar al lado de la cultura y abordar además temáticas tan interesantes como las relacionadas con la solidaridad o la actualidad social me parece fantástico. Aquí hablamos de exposiciones, cine, teatro, música… ¿Cómo no voy a estar encantada? Es un regalo.

¿Cómo te ha acogido el equipo?

El equipo es increíble. Hay un ambiente que se agradece mucho porque se cuidan todos los detalles. Pero el trabajo se hace con mimo, dedicación y entusiasmo. Mi antecesor, Donís Salvador, puso el listón muy alto, pero me ha ayudado mucho para coger las riendas enseguida. Ruth Marqués es mi mano derecha. Y el director, Iñaki Verchraege es uno más. Son todos maravillosos.

Iñaki Verchraege

El director de «Revista de Sociedad», Iñaki Verchraege, se muestra especialmente orgulloso por permanecer fiel a la audiencia y haber consolidado el magazine como el más longevo de la Comunidad Valenciana.

«El éxito se consigue con trabajo. El equipo de ‘Revista de Sociedad’ se debe a sus espectadores»

Iñaki, ¿cuál es el secreto de «Revista de Sociedad»?

No hay secretos y tampoco confiamos en la suerte. Tenemos muy claro que nos debemos a la audiencia y conocemos sus inquietudes. Nos gusta permanecer siempre cercanos y dar visibilidad a aquellas personas, asociaciones, etc. que tienen mucho que aportar en la comunidad. Hay temas muy interesantes de los que nunca se habla y nosotros queremos hacerlo. En eso no nos parecemos a nadie. ¿Pero el éxito? El éxito solo se consigue con trabajo. El equipo de «Revista de Sociedad» se debe a sus espectadores.