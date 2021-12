La Comunidad Valenciana se presenta en Madrid como un plató de rodaje

Consolidar la Comunidad Valenciana como un «extenso plató de rodaje» que acoja desde superproducciones internacionales a cine de autor o publicidad. La Academia de Cine en Madrid acogió ayer el acto Region of Valencia, where filiming is welcome, una iniciativa en la que los Productores Audiovisuales Valencianos (PAV) y Turisme Comunitat Valenciana han unido fuerzas para reivindicar el potencial de los paisajes de este territorio en la industria cinematográfica, que son, a su vez, un reclamo turístico. Representantes de las Film Offices de Benidorm, Peñíscola y València expusieron las ventajas de rodar en estos lugares.

Algunos episodios de Juego de Tronos, otros de La Casa de Papel o Citadel, la próxima superproducción de la plataforma Amazon Prime son solo algunas de las producciones que han rodado en la Comunidad, que busca convertirla en punto de referencia, además de crear un núcleo de turismo cinematográfico que surja en torno a las mismas.