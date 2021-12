La joya de Picasso se queda en el MACA

El entierro del Conde Orgaz de Picasso es uno de los libros ilustrados por el artista malagueño en el que recrea la famosa obra de El Greco que le fascinó de niño. Este volumen, que contiene doce aguafuertes y textos surrealistas -el número 130 de las 263 copias editadas- pertenecía a Eusebio Sempere y fue depositado en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) en 2014 por Florencio Martín, hermano de Abel Martín, compañero de Eusebio Sempere.

Ahora, el Ayuntamiento de Alicante a través de la Concejalía de Cultura ha acordado la adquisición para el museo alicantino de este volumen por valor de 27.500 euros. Así se aprobó hace unas semanas en Junta de Gobierno, por lo que próximamente se firmará el contrato de la compra con Florencio Martín, según avanzó el concejal de Cultura, Antonio Manresa, que apunta que «ya solo falta el trámite administrativo para formalizar la compra, que se hará antes de que acabe el año» y añade que esta «joya» de Picasso «la queríamos comprar para el museo» desde que se expuso en el centro por primera vez en el año 2019.

Con ella, «va incrementándose poco a poco el patrimonio cultural de la ciudad de Alicante», que se suma a la reciente adquisición de diez obras de artistas contemporáneos alicantinos para la colección municipal, como recordó el edil.

La conservadora del MACA, Rosa María Castells, apunta que se desconoce en qué fecha compró Sempere El entierro del Conde de Orgaz, pero «es uno de los libros ilustrados más importantes de Picasso. Fue el primero y el que marcó el inicio de una larga relación de amistad con Gustavo Gili , que lo editó en 1969, que daría como fruto otros libros».

Castells añade que Sempere «lo compra pensando en el entonces Museo de la Asegurada porque creía que no era suficiente lo que tenía de Picasso en su colección [la Colección Arte Siglo XX] que eran dos grabados». Estas dos piezas a las que se refiere Castells son el Retrato de Arthur Rimbaud (1960), regalado a Sempere por Fernando Zóbel, y Sculpteur, modèle et sculpture assise (1933), perteneciente al conjunto Suite Vollard de Picasso, a las que ahora se añade el libro.

El entierro del Conde de Orgaz cuenta con un prólogo de Rafael Alberti titulado No digo más que lo que no digo, que dio nombre a la exposición realizada en el museo alicantino en 2019, acompañada de obras gráficas de otros artistas, por lo que no se expondrá de nuevo hasta dentro un tiempo.

Son tres volúmenes los que integran el libro ilustrado, con doce aguafuertes del autor del Guernica y un grabado original firmado por él, El trozo de almíbar, además de unos textos suyos originales de estilo surrealista, con faltas de ortografía incluidas. El texto escrito por Picasso está fechado en 1939, los aguafuertes están realizados entre 1957 y 1959.

El ejemplar adquirido por Sempere se encuentra en buen estado de conservación y en su caja original de piel cuando fue depositado en su momento por Florencio Martín, que ha depositado y donado distintas obras de Sempere al MACA.

Otros ejemplares de esta obra, que en mayo de 2004 se expuso en la Fundación Picasso, se encuentran en el Museo Casa Natal de Picasso en Málaga y en la Fundación Universitaria Iberoamericana Funiber.