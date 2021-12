Eguillor coloca la batería al frente de una orquesta

El percusionista de Xixona Javier Eguillor lleva tiempo intentando dar a la batería el protagonismo que este instrumento merece fuera de una banda de rock. El próximo 29 de diciembre pondrá por primera vez sus cajas, bombo y platillos al frente de una orquesta sinfónica para interpretar el Concierto para Batería Suite for solo drum set del norteamericano David Mancini. La Orquesta Sinfónica Juvenil de la UIMP Ataúlfo Argenta será la agrupación orquestal que le acompañe en este concierto adaptado, dirigido por Vicente Pelechano, que estrena en el Palacio de Festivales de Santander.

Eguillor, timbalero solista de la Orquesta de València, ya ha probado la experiencia con una banda sinfónica y, de hecho, el pasado mes de octubre lo experimentó en el ADDA con la Banda Municipal de Alicante, pero nunca lo ha hecho con una orquesta de unos 90 músicos.

«La diferencia es que en la banda no hay instrumentos de cuerda, no hay violines, ni violas, ni chelos, y no tiene nada que ver. Las sonoridades de una y otra son muy diferentes: en la banda hay un sonido más de big band y con la orquesta es más dulce, la melodía funciona con la batería», explica el propio Eguillor, que añade que este concierto para batería de Mancini, cuya partitura original estaba hecha para grupos de percusión, es una pieza muy conocida en conservatorios y él decidió «comprarle los derechos y hacer los arreglos para banda y orquesta». Esa adaptación la ha llevado a cabo el músico valenciano Jesús Salvador Chapi.

Eguillor se ha empeñado en meter la batería en los auditorios de toda España y en programas que no siempre siguen el gusto clásico, ya que se trata de una partitura moderna y dinámica de incansable ritmo y polifonía. «Es un atrevimiento y una osadía, pero estoy muy contento de hacer algo que nadie pensaba que podría ocurrir», apunta el percusionista, que añade que la obra de Mancini «es un caramelito porque es una mezcla de música pop, afroamericana, flamenca; hay ritmos moros y momentos de baile de sonidos latinos».

En el estreno de Santander, su Suite for solo drum se incluye al principio de un programa que sigue una línea de música americana, según explica, y la duración de su concierto oscila entre los 15 y los 20 minutos, donde la batería es la referencia en la orquesta.

El instrumentista de Xixona, que prepara una adaptación también de esta pieza para una big band, continúa con esta doble vía de interpretación en banda y orquesta desde que iniciara la gira en octubre de 2020 con la banda de música La Pamplonesa y haya tocado ya en media docena . Para 2022 tiene conciertos con las bandas sinfónicas de Castellón, Granada, Palma y Bilbao y la próxima navidad lo hará con la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (Jorcam), ya que prevé continuar la gira durante 2023.

Eguillor, que ya subió 12 timbales a un escenario para interpretar el Concierto fantasía para dos timbaleros y orquesta de Philip Glass, también interpretará esta obra con la Orquesta de Galicia en 2022.