La organización del Premio Ruido 2021 ha desvelado este martes los 15 artistas que, por designio de la prensa musical española, optarán a este galardón que distingue el mejor disco del último año, entre los que se encuentran 'PUTA' de Zahara, 'El madrileño' de C. Tangana y 'Cable a tierra' de Vetusta Morla.

Entre los finalistas también está el debut del productor catalán Alizzz, 'Tiene que haber algo más', así como el álbum en gallego 'Embruxo' de Baiuca, 'La Contraçeña' de los andaluces Califato ¾ y 'Hambre' de Kiko Veneno, Premio Nacional de Músicas Actuales 2012.

También podría recibir esta distinción 'Hilo Negro', de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, que ya recibió el galardón en 2020 por su anterior álbum, además de 'Clamor' del dúo barcelonés María Arnal i Marcel Bagès, 'The River and the Stone' de los madrileños Morgan y 'Sur en el Valle' de Quique González, con un disco inspirado plenamente en el paisaje cántabro.

Completan la lista 'KOKOSHCA' de los navarros Kokoshca, 'MKMK' de la mallorquina Maika Makovski y dos viejos conocidos del Premio Ruido, en la que es su tercera nominación ya: la granadina Soleá Morente por 'Aurora y Enrique' y, desde Aranjuez (Madrid), Rufus T. Firefly por 'El largo mañana'.

Todos estos discos son fruto de la votación llevada a cabo por los miembros de Periodistas Asociados de Música (PAM), en la que cada uno pudo elegir sus 12 álbumes favoritos de diciembre de 2020 a diciembre de 2021.

El ganador surgirá de una nueva ronda de consulta que estará abierta hasta el próximo 30 de diciembre para elegir un solo nombre de esta lista de 15 finalistas y el que más apoyos haya recibido será distinguido con el Premio Ruido 2021 en una ceremonia que tendrá lugar el próximo mes de enero, en una fecha por determinar.